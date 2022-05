Giancarlo Commare chi è: età, fidanzata, instagram attore che fa Manuel Bortuzzo

Chi è Giancarlo Commare: età, altezza dell’attore di Rinascere

Stasera andrà in onda su Rai1 il film Rinascere che racconta la tragica vicenda di Manuel Bortuzzo, la promessa del nuoto che ha perso l’uso delle gambe dopo essere stato raggiunto da due colpi di pistola che non erano destinati a lui. Ad interpretare il nuotatore nel film di Rai1 Giancarlo Commare. L’attore è nato a Castelvetrano, in Sicilia, il 29 dicembre del 1991. E’ alto 1,85 cm. Parla inglese e francese. Ha studiato danza moderna e latino-americana. Si è diplomato in Hip-Hop. Nel tempo libero gli piace nuotare e giocare a scherma. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2013. Nel 2018 ha ottenuto il ruolo di primo ballerino nello spettacolo teatrale Pinocchio.

Instagram, fidanzata e carriera dell’attore che interpreta Manuel Bortuzzo nel film di Rai1

Giancarlo Commare ha un profilo instagram seguito da 558 mila followers. Da alcune foto romantiche postate di recente si evince che è fidanzato. L’attore di Rinascere ha recitato in tante fiction di successo: Che Dio ci aiuti, Don Matteo, Provaci ancora prof. Fa parte della serie tv Skam Italia. Nel 2020 ha girato il suo primo film e l’anno dopo ha debuttato al cinema in Ancora più bello.

Giancarlo Commare in Rinascere: cast e anticipazioni del film di stasera su Rai1

Giancarlo Commare è rimasto scioccato dalla storia di Manuel Bortuzzo. Calarsi nei panni del nuotatore non è stato facile per il giovane attore, all’inizio era spaventato. Ma poi, grazie anche all’aiuto di Alessio Boni che nel film interpreta suo padre Franco e del regista Umberto Marino è riuscito a dare il meglio di sè. Durante le riprese del film non ha potuto parlare direttamente con Manuel perché era chiuso nella casa del Grande Fratello Vip. L’appuntamento con il film Rinascere è per stasera alle 21:25 su Rai1.