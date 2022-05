Giustizia per tutti: “Raoul Bova rubato a Rocio”, a rivelarlo è stata…

“Raoul Bova l’ho rubato a Rocio Munoz Morales”: rivelazione ironica di Anna Favella

Questa sera andrà in onda su Canale5 la penultima puntata di Giustizia per tutti e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno dei colpi di scena in vista del grande finale. Una rivelazione ironica e spiazzante, invece, di recente l’ha fatta Anna Favella, attrice che nella fiction interpreta un doppio ruolo quello di Beatrice, moglie del protagonista Roberto (che ha il volto dell’attore romano) e della sorella gemella Daniela. La Favella, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, ha rivelato:

“Nella serie sono sia Beatrice che Daniela. In un modo o nell’altro sto sempre accanto a lui. E posso dire senza paura di essere smentita di aver rubato Raoul Bova a Rocio.”

Ed inoltre anche l’attrice spagnola è nel cast della fiction nei panni dell’avvocato Victoria Bonetto.

Giustizia per tutti, l’attrice di Beatrice anticipa: “Porto in scena due personaggi”

Sempre stando a quanto riporta il settimanale su citato, Anna Favella ha aggiunto che è stato divertente ‘rubare’ Raoul Bova a Rocio Munoz Morales per esigenze di copione ovviamente solo per finzione. Inoltre, continuando le dichiarazioni ha anche spiegato meglio i suoi due ruoli. La trama della serie ruota attorno alla figura di Roberto Beltrami ingiustamente accusato dell’omicidio della moglie. L’uomo, una volta uscito dal carcere e con una laurea in legge, deciderà di indagare e scoprire chi sia l’assassino. Al suo fianco avrà la cognata Daniele, gemella della moglie e poliziotta. L’attrice ha anticipato:

“Roberto cercherà di ottenere giustizia e scoprire chi è l’assassino della moglie. Per questo riceve l’aiuto della cognata. Due personaggi, quindi, per me. Porto in scena il romanticismo di Beatrice e il senso del dovere di Daniela.”

Anticipazioni fiction di Canale5, Anna Favella: “Da ragazzina ero un fan di Raoul Bova”

“Da ragazzina era un’ammiratrice dell’attore romano e nella fiction sono sua moglie. Lui mi ha fatto sentire subito a mio agio sul set” ha concluso così l’intervista la 38enne. Dalle anticipazioni su Giustizia per tutti si scopre che ci sarà una svolta nell’omicidio di Beatrice, mentre di recente Rossella Brescia ha fatto una confessione spiazzante.