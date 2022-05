Giustizia per tutti, trama prima puntata: Roberto Beltrami esce di prigione

Cosa succederà nella prima puntata di Giustizia per tutti

La prossima settimana, per quanto riguarda la fiction italiana, sarà monopolio di Raoul Bova. L’attore non solo continuerà ad essere il protagonista di Don Matteo, raddoppiando l’appuntamento a martedì e giovedì, ma debutterà anche in una nuova serie. Dal titolo Giustizia per tutti la nuova fiction di Canale 5 terrà compagnia ai telespettatori per 3 puntate. Si tratta di un thriller mozzafiato che terrà il pubblico incollato al piccolo schermo. Il protagonista è Roberto Beltrami, un uomo accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie Beatrice. La prima puntata, in onda mercoledì 18 maggio in prima serata, si aprirà però con l’uscita dell’uomo dal carcere. Inizialmente condannato a 30 anni di galera Roberto, ex fotografo, ha studiato legge in carcere fino a provare la sua innocenza dopo 10 anni di detenzione. Una volta uscito di prigione ad aspettarlo non ci sarà nessuno.

Roberto Beltrami e l’incontro con la protagonista

Nella prima puntata di Giustizia per tutti Roberto capisce fin da subito che deve ricostruire la sua vita. Il suo primo obiettivo è quello di recuperare il rapporto con la figlia Giulia (Francesca Vetere), ormai adolescente. La ragazza è cresciuta con la sorella della madre, la poliziotta Daniela (Anna Favella). Quando Roberto entrerà nella vita della figlia tra quest’ultima e la zia inizieranno dei problemi. Una svolta nella vita di Roberto, nel corso della prima puntata, arriverà grazie all’incontro con l’avvocatessa Victoria Bonetto, interpretata da Rocio Munoz Morales. Quest’ultima offrirà a Roberto un lavoro nel suo studio legale e lui accetterà con la condizione di poter scegliere lui il primo caso di cui occuparsi.

Le indagini del protagonista di Giustizia per tutti

Il primo caso che Roberto Beltrami sceglierà riguarda un piccolo delinquente accusato di omicidio. Quest’ultimo, inoltre, potrebbe avere delle informazioni sulla morte di Beatrice. Roberto infatti vuole scoprire l’assassino della moglie e grazie alla cognata farà il possibile per scoprire la verità. Durante le indagini Roberto scopre che la moglie la sera dell’omicidio era con un uomo misterioso: cosa c’era tra i due? Le indagini sull’omicidio di Beatrice non saranno facili in quanto qualcuno agirà nell’ombra affinché non emerga la verità. Infine Beltrami, personaggio che Raoul Bova ha presentato a Verissimo, convincerà l’avvocatessa Victoria ad occuparsi anche del caso di un’ex poliziotta accusata di aver ucciso l’assassino della figlia.