Iva Zanicchi: “Mi è preso un colpo!”, stava seguendo Don Matteo quando…

Iva Zanicchi è rimasta spiazzata durante la quarta puntata di Don Matteo 13

Sicuramente tutti i telespettatori saranno rimasti spiazzati quando Terence Hill ha salutato il suo fortunatissimo personaggio in Don Matteo, dopo ben tredici edizioni di enorme successo. E così è successo anche alla celebre cantante nonché conduttrice, come ha confessato lei stessa al settimanale DiPiù Tv: “Mi è preso un colpo. Non volevo crederci che la quarta puntata fosse l’ultima con lui”. E così è successo anche a tanti altri affezionati telespettatori che sperano comunque di vederlo vestire nuovamente i panni del detective con la tonaca e soprattutto con la fedele bicicletta.

Don Matteo, arriva la proposta della celebre cantante: “Fatelo diventare vescovo!”

E se da una parte gli spettatori piangono la sparizione di Don Matteo, anche se potrebbe sempre tornare qualora gli sceneggiatori lo desiderassero, e soprattutto l’attore protagonista, dall’altra Iva Zanicchi azzarda una proposta al fine di dare una spiegazione netta e chiara della sparizione dell’amato personaggio: “Fatelo diventare vescovo o addirittura cardinale, e fatelo tornare ogni tanto”. Secondo lei non sarebbe male qualora tornasse ogni tanto nella serie, magari a strigliare Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) oppure per risolvere qualche caso davvero troppo complicato. Per vedere se ciò accadrà bisognerà aspettare per qualche tempo.

Terence Hill e l’addio a Don Matteo: tutti i vip rimasti senza parole

Ma Iva Zanicchi non è l’unica ad aver pianto all’addio di Terence Hill all’amata fiction di Rai1 perché, come riporta il settimanale sopracitato, anche altri sono rimasti davvero senza parole: da Massimo Boldi, il quale dice che deve tornare nella serie nonostante l’età, a Carmen Russo che considera la fiction come un appuntamento imprescindibile, passando per Simona Izzo, che ripete che l’attore non può mancare, fino a Massimiliano Rosolino, che fa i complimenti a Raoul Bova (ha svelato un retroscena sulle riprese davvero interessante). Ereditare il ruolo da protagonista di una fiction così di successo era molto difficile, ma secondo i primi pareri degli esperti e del pubblico pare che ce l’abbia fatta. Certo, la strada verso il cuore dei telespettatori più fedeli è ancora lungo, ma come si dice in questi casi: tempo al tempo.