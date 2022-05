Lino Guanciale inizia le riprese de Il commissario Ricciardi 2: foto dal set

Il commissario Ricciardi 2, gli attori tornano sul set per girare le nuove puntate: FOTO

Com’era prevedibile visto il successo della prima stagione, Il commissario Ricciardi 2 si farà. È stato proprio l’attore che impersona il protagonista nella fiction di Rai1, Lino Guanciale, ad annunciarne il ritorno sul set per girare le nuove puntate. Nelle scorse ore, infatti, l’attore ha postato alcune foto sui suoi social, una visibile alla fine del secondo paragrafo, con la scritta:

“Stiamo per iniziare, motore, ciak, azione”.

In un’altra, invece, ha scritto: “Bentornato Luigi Alfredo!” nome di battesimo del suo personaggio. Insomma i tanti telespettatori possono stare tranquilli, le vicende del commissario, di Livia ed Enrica torneranno presto in onda, molto probabilmente tra l’autunno 2022 o gli inizi del 2023.

Lino Guanciale torna ad interpretare il commissario di Rai1: personaggi e trama

Il commissario Ricciardi è una serie di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, scrittore tra gli altri anche di Mina Settembre e I Bastardi di Pizzofalcone. La fiction, ambientata nella Napoli degli anni ’30, ruota attorno alla figura del commissario che ha perso la madre da piccolo e che è stato cresciuto dalla tata Rosa. Sin da bambino Luigi Alfredo ha scoperto di avere un dono che poi si è trasformato in una tortura, quello di parlare con le vittime di morte violenta e ‘sentire’ cosa hanno pensato o detto poco prima di morire. Accanto al protagonista poi ruotano altre figure come il Brigadiere Maione, la ricca nobildonna Livia e la giovane e riservata maestra vicina di casa Livia, verso la quale il commissario prova un sentimento sincero ricambiato.



Anticipazioni Il commissario Ricciardi 2^ stagione: importante indagine su un caso irrisolto

Lino Guanciale è pronto per il ritorno de Il commissario Ricciardi 2, mentre per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama della seconda stagione per il momento si sa solo, basandosi sui romanzi, che il commissario sarà alle prese con la risoluzione di una caso irrisolto e intrigato per conto di una nobildonna che spingerà il protagonista a dedicarsi ad un’indagine privata. Più spazio però avrà anche la sua vita privata e sentimentale, l’uomo infatti continuerà ad essere diviso tra due donne molto diverse tra loro Enrica e Livia.