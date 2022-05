Nero a metà 3, l’attrice di Cristina: “Torno nel finale per regolare i conti”

Scritto da Isabella Adduci , il Maggio 9, 2022 , in Serie & Film Tv

Alessia Barela nel finale di stagione della fiction di Rai1: “Ecco perché sono tornata”

Gran finale stasera per la terza stagione di Nero a metà. La fiction con Claudio Amendola ha fatto registrare ottimi ascolti. Nell’ultima puntata tutti i nodi verranno al pettine e, soprattutto, tornerà un personaggio molto amato: Cristina, la moglie di Carlo Guerrieri. La donna, nella seconda stagione, era stata lasciata dal marito a causa dell’infatuazione di lui per la collega Marta. I due si incontreranno stasera per firmare le carte del divorzio ma ci sarà un colpo di scena. Avranno un ripensamento? Alessia Barela, che veste i panni di Cristina, ha svelato al RadiocorriereTv:

“La amo molto, è stata nelle mie corde fin da subito. Rientrare per regolare un po’ i conti era necessario”.

L’attrice ha cercato di alleggerire il suo personaggio perché è la leggerezza ciò di cui Carlo ha bisogno. Cristina e Carlo si somigliano molto per la loro ironia e per l’amore che nutrono per Roma.

Nero a metà 3 ultima puntata: Carlo e Cristina di nuovo insieme?

Nell’ultima puntata della fiction di Rai1 in onda stasera, quindi, Carlo rivedrà Cristina. Alessia Barela è stata molto felice di tornare sul set e di ritrovare i suoi colleghi, un gruppo molto affiatato. E’ stato stimolante inoltre per lei essere diretta da Claudio Amendola, regista oltre che protagonista della terza stagione della serie di Rai1. Per la Barela questo personaggio rappresenta un passaggio perché prima interpretava solo ruoli di giovani donne mentre Cristina è una donna più matura.

Alessia Barela torna nella fiction di Rai2 con Lino Guanciale

L’attrice di Cristina di Nero a metà 3 nella prossima stagione televisiva farà di nuovo parte del cast de La porta rossa 3, la fiction di Rai2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Vestirà di nuovo i panni di Stefania Pavesi, sorella di Eleonora e zia di Vanessa, la medium interpretata da Valentina Romani che parla con il fantasma di Leonardo Cagliostro. Confessa l’attrice al RadiocorriereTv: “La porta rossa è il mio cuore. Mi sono legata a Trieste e al gruppo di lavoro, uno dei più fortunati che ho avuto sino ad oggi”.