Pamela Petrarolo, tutto su di lei: età, lavoro, figlie, fidanzato, instagram

Chi è Pamela Petrarolo, la nuova concorrente del reality show: tutti su di lei

Si avvicina la diretta dell’Isola dei Famosi e come ha annunciato Ilary Blasi ci sarà l’ingresso di quattro nuovi naufraghi pronti a sfidare la fame, la sete e tante altre avversità. Tra questi concorrenti ci sarà anche Pamela Petrarolo: ha 45 anni e la sua carriera in televisione è sbocciata negli anni ‘90 nel programma cult Non è la Rai ideato da Gianni Boncompagni. Poi prende parte a vari spin-off come Bulli & Pupe e Rock ‘n’ Roll e partecipa ad altri programmi come cantante e showgirl. Ha fatto anche un album da solista nel 1994, l’ultimo dei quali è arrivato nel 2018. Ora è pronta ad affrontare un’altra difficile avventura e chissà come se la caverà.

Vita privata dell’ex volto di Non è la Rai: è fidanzata e ha tre figlie

Oltre alla sua vita professionale, però, Pamela Petrarolo ha anche una vita sentimentale molto felice e rosea: ha un compagno di nome Giovanni, dieci anni più piccolo di lei, e stanno insieme dal 2019. Nel 2020 è nata la loro bambina chiamata Futura. Ma alle spalle ha un matrimonio con Gianluca Pea (finito nel 2017) dal quale sono nate altre due figlie che si chiamano Alice e Angelica. La secondogenita, purtroppo, ha una malformazione congenita alla testa e ne ha parlato diverse volte nelle sue ospitate in tv, raccontando che nessuno se n’era mai accorto e che poi è stata operata d’urgenza. I medici le hanno comunicato che è stato un miracolo perché se non se ne fossero resi conto avrebbe rischiato di morire nel sonno. Ora sta bene e viene monitorata ogni sei/nove mesi.

Pamela Petrarolo sbarca in Honduras insieme ad altri tre naufraghi: alcune curiosità su di lei

Assieme a Pamela Petrarolo ci saranno altri concorrenti, ma quali sono alcune curiosità su di lei? Non tutti sanno che a 13 anni ha presentato un gioco a Domenica In e che la rivalità con Ambra Angiolini è sempre stata smentita. Ha un diploma di insegnante di danza e sua sorella, Romina, è apparsa in televisione per poco tempo. Il suo profilo Instagram è il seguente: @pamelapetrarolo.