Raoul Bova, fiction Giustizia per tutti: “Mi ha sempre fatto soffrire…”

Nuova fiction Canale5: l’attore romano fa una confessione inaspettata

Debutta domani sera su Canale5 la fiction Giustizia per tutti con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. L’attore, invece, stasera e giovedì sarà su Rai1 con Don Matteo 13 in cui veste i panni di Don Massimo. Completamente diversa la trama della serie della rete ammiraglia Mediaset. Bova è Roberto Beltrami, un fotoreporter che viene condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio della moglie Beatrice. In prigione riesce a laurearsi in Legge e a dimostrare la sua innocenza. Quando, dopo 10 anni viene scarcerato, deve riprendere in mano la sua vita: recuperare il rapporto con la figlia e trovare un lavoro. Ad offrirglielo l’avvocato Victoria Bonetto che lo assume come consulente legale. L’attore ha confessato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di essere un fan della giustizia:

“Ma mi ha sempre fatto soffrire vedere che ci sono tante persone che hanno scontato ingiustamente una pena pur non avendo commesso un reato”.

Raoul Bova parla del suo personaggio in Giustizia per tutti: “Ecco perché mi somiglia”

L’attore, che nella fiction al via domani sera su Canale5 interpreta Roberto Beltrami, ha rivelato in cosa gli somiglia il suo personaggio: “Come me ha fiducia nella verità”. Crede fermamente che, nonostante le ingiustizie e i soprusi che una persona possa subire, alla fine verrà a galla il suo lato pulito. Lavorare con la propria compagna è stato stimolante: ammira la sua capacità di passare velocemente dal ruolo di attrice a quello di conduttrice. Dopo il Festival di Sanremo Rocio Munoz Morales ha condotto Le Iene e a settembre sarà la madrina della Mostra del Cinema di Venezia.

L’attore di Don Matteo su Rocio Munoz Morales: “Con lei la vita è una sorpresa”

L’attrice spagnola ha fatto una confessione su Raoul Bova che, a sua volta, ha fatto una rivelazione sulla compagna: “Con lei la vita è una sorpresa. Mi sento accolto e protetto da lei in ogni situazione”. L’appuntamento con la prima delle tre puntate di Giustizia per tutti è per domani in prima serata su Canale5 (QUI le anticipazioni). La famosa coppia riuscirà a sbancare l’Auditel?