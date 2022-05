Raoul Bova: cos’è successo con Rocio Munoz Morales in Giustizia per tutti

Raoul Bova svela un retroscena sulla nuova fiction di Canale5: “Com’è lavorare con la mia compagna”

L’attore romano amato ed apprezzato non solo per la sua bellezza ma anche per la sua bravura presto sarà tra i protagonisti di Giustizia per tutti, nuova fiction di Canale5 che vede nel cast anche la sua compagna, l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales. E l’attore, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha fatto una confessione su come sia lavorare con la propria compagna:

“Nel 2019 avevamo già recitato insieme a teatro in Love Letters. Ma questa volta è stato totalmente differente. È stata infatti l’occasione per conoscerla meglio anche dal punto di vista professionale. Non capita spesso di vedere com’è la tua compagna sul lavoro ed è stato bellissimo.”

Anticipazioni Giustizia per tutti, parla l’attore: “Errori giudiziari e voglia di verità”

Raoul Bova ha fornito delle anticipazioni su Giustizia per tutti, nuova fiction di Canale 5 che andrà in onda a partire da mercoledì 18 maggio dalle 21.20 circa. L’attore impersona Roberto Beltrami, fotografo che viene ingiustamente accusato dell’omicidio della moglie Beatrice e che quindi inizierà un lungo percorso per dimostrare la sua innocenza. Accanto all’uomo c’è il suo legale, l’avvocato Victoria che ha il volto della compagna Rocio Munoz Morales. L’attore ha anticipato:

“È una serie incentrata sugli errori giudiziari e sulla voglia di verità.”

Proprio ieri, inoltre, l’attore è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove oltre a fornire degli spoiler sulla trama è rimasto sconvolto dal messaggio dei figli.

Periodo d’oro per l’attore romano, protagonista in fiction Rai e Mediaset

E se presto vedremo Raoul Bova protagonista della nuova fiction di Canale 5, da alcune settimane è approdato nella longeva e amata serie di Rai1 Don Matteo 13. Nella serie Rai l’attore veste i panni Don Massimo, prete con un complicato e oscuro passato alle spalle non del tutto ancora svelato che ha ottenuto il passaggio di testimone dal protagonista impersonato da Terence Hill. L’attore in varie interviste si è sempre detto emozionato e timoroso nel raccogliere un’eredità così importante tanto che di recente si è trovato costretto a fare un chiarimento sul suo personaggio.