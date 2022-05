X Factor e Italia’s Got Talent verso la chiusura definitiva? Terremoto a Sky

X Factor verrà cancellato definitivamente? L’ultimo retroscena

Il talent show è stato per anni il fiore all’occhiello dell’offerta della Pay Tv satellitare Sky, ma qualcosa potrebbe presto cambiare. Di cosa si tratta? In pratica proprio stamattina il portale televisivo TvBlog.it ha rivelato che il popolare talent potrebbe chiudere dopo quest’ultima edizione già prevista a settembre. Secondo il portale televisivo ormai il programma sarebbe davvero fin troppo costoso per le tasche della Pay Tv satellitare e non ci sarebbe inoltre un ritorno economico adeguato per continuare a produrlo:

“Non si può più permettere uno show costoso come questo, ecco dunque il perchè dell’addio…Non rende più quanto costa…”

Italia’s got talent verso l’addio su Sky? Arriva lo scoop

X Factor non è però l’unico programma televisivo di Sky ad essere a rischio chiusura. Difatti TvBlog.it ha poi rivelato di essere venuto a conoscenza che anche l’altro importante talent show potrebbe presto chiudere per le medesime motivazioni dopo averlo ‘scippato’ da Mediaset:

“Il programma costa troppo e non rende quanto costa e comunque la pay tv non se lo può più permettere…”

Le sorti del programma non cambierebbero neppure mandandolo in onda in contemporanea sul canale gratuito Tv8, che ovviamente non può contare nella maniera più assoluta sul bacino di ascolti di Rai Uno e Canale 5. E’ giunta la fine per Italia’s got talent e X Factor, nella cui giuria della prossima edizione non ci sarà più Emma?

Pechino Express confermato su Sky? Ecco le ultime ipotesi

Si segnala invece che per quanto riguarda il popolare reality show sbarcato su Sky proprio in questa stagione televisiva non ci sono notizie di una possibile cancellazione. Con tutta probabilità gli ascolti ottenuti dal reality in questi mesi di messa in onda ha soddisfatto i piani alti della Pay Tv satellitare, nonostante i costi non siano certo di poco conto. Una cosa però pare essere certa: l’assenza del calcio e il calo di abbonamenti pare abbiano fatto prendere decisioni drastiche a Sky, che sembrerebbe essere più propensa a chiudere X Factor e Italia’s Got Talent. Verranno rimpiazzati da nuovi programmi? Non resta che attendere nuove notizie in tal senso.