Avanti un altro perde pezzi: “Finisce qui”, il suo addio sconvolge il pubblico

Sara Croce dice addio al quiz di Canale5: “La mia esperienza finisce qui”

Siamo in piena estate e prima che la stagione autunnale torni con vigore a riempire il piccolo schermo con programmi e conduttori passeranno due mesi. Nel frattempo però già si sa chi non sarà più in onda a partire dalla prossima stagione tv: Sara Croce ha deciso di lasciare il suo ruolo di Bonas ad Avanti un altro con un lungo e commovente post su Instagram:

“Prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. La mia bellissima esperienza finisce qui. Vorrei lasciare spazio a cose nuove”.

La Bonas ha fatto sapere di aver lasciato il suo impegno con il quiz di Paolo Bonolis in totale serenità.

Avanti un altro perde la Bonas, che ringrazia di cuore la famiglia di Paolo Bonolis

Niente più corpo statuario di Sara Croce nel quiz di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: l’addio al programma (difeso a spada tratta da un noto personaggio della televisione) è arrivato poco fa sui social, più precisamente sul suo seguitissimo profilo Instagram, e non sono mancati i grazie di cuore che ha voluto fare non solo al conduttore, ma anche a Sonia Bruganelli che ha sempre creduto in lei; “I primi che avete creduto in me facendomi sentire subito parte di questa famiglia”, queste le sue parole che sono state particolarmente apprezzate dai suoi numerosi fan.

Addio a Sara Croce, non sarà più la Bonas: i tanti messaggi dei colleghi

Quindi l’addio di Sara Croce ad Avanti un altro è arrivato come un fulmine a ciel sereno e sono stati tanti i messaggi da parte dei suoi colleghi con cui si è divertita un mondo in questi anni: da Claudia Ruggeri (Miss Claudia) che le fa sapere che merita tanto nella vita, alla Cremaschina passando per la dottoressa fino a uno degli autori del programma ovvero Marco Salvati. E ovviamente anche Sonia Bruganelli ha voluto mandarle un messaggio facendole un semplice ‘Buona fortuna’. Quindi ora sarà caccia alla nuova Bonas, anche se sarà difficile trovare una degna sostituta, e si scoprirà chi sarà solo prossimamente.