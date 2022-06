Cesare Bocci dà il via ad Imperfetti sconosciuti e rivela: “Prima di accettare…”

Imperfetti sconosciuti è il nuovo programma di Rai3: il conduttore affiancato dalla figlia

Grande novità da stasera su Rai3 in seconda serata con il nuovo programma che si preannuncia perfetto per il momento che il Paese sta vivendo. Sembra infatti che i genitori abbiano sempre più difficoltà a comunicare con i propri figli e il programma farà proprio questo: metterà a confronto due generazioni. A condurre ci sarà Cesare Bocci, volto amato della Rai grazie a Il Commissario Montalbano. E non sarà da solo visto che con lui condurrà anche, per la prima volta, la figlia Mia. A tal proposito, intervistato dal settimanale Tele Sette, l’attore e conduttore dice:

“Prima di accettare Mia ci ha pensato venti giorni e poi, dopo aver saggiamente chiesto un incontro con la produzione e gli autori, ha deciso di accettare”.

Cesare Bocci anticipa i contenuti del programma: chi partecipa

Per il conduttore quella arrivata con Imperfetti sconosciuti è stata una proposta inaspettata ma gradita. D’altronde il conduttore ha fatto gavetta con Viaggio nella grande bellezza su Canale 5. Adesso per lui si aprono le porte della conduzione in Rai e con un progetto interessante. Nel corso dell’intervista Bocci spiega quali persone, ad esempio, parteciperanno. Tra loro ci sono ragazzi che hanno sofferto durante il lockdown, costretti a stare a casa e a passare troppo tempo sui social. Ci sono ragazzi, poi, che hanno sviluppato disturbi alimentari o che non parlano con i genitori. Ed anche giovani figli adottivi alle prese con genitori super protettivi. Spazio poi proprio a diversi tipi di genitori: tra loro anche un papà di 83 anni con un figlio di 19 e i loro due linguaggi completamente diversi.

Il conduttore di Imperfetti sconosciuti spiega l’obiettivo del programma: “Trovare un modo di comunicare”

Venti adolescenti di tutti i tipi, caratteri e modi di fare sono pronti a farsi conoscere dal pubblico di Rai3. Davanti a loro genitori che cercano la giusta via per parlare con i propri figli. Riusciranno Cesare Bocci e la figlia Mia a mediare tra le due parti? Per quanto riguarda l’obiettivo del programma il conduttore spiega: