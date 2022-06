Claudio Santamaria: “Queste parole mi hanno fatto arrabbiare”, la confessione

L’attore romano sbotta: “Non si può non dare dignità al lavoro e al lavoratore”

L’Ora-Inchiostro contro piombo, la fiction di Canale5 di cui stasera andrà in onda la terza puntata, nonostante le aspettative sta facendo registrare pessimi ascolti. Colpa sicuramente della programmazione in piena estate, non certo del protagonista Claudio Santamaria, uno degli attori più talentuosi del cinema italiano, nè dell’argomento trattato. L’attore, in un’intervista al settimanale Vero, ha rivelato quali sono le ingiustizie che lo fanno indignare di più. A tal proposito ha citato una recente polemica scatenata dalle dichiarazioni di alcuni imprenditori che hanno sottolineato come nessuno voglia lavorare gratis per imparare. Dice l’attore:

“Sono parole che mi hanno fatto arrabbiare. Non riconoscere il giusto valore al lavoro e pretendere che una persona che si formi non debba essere pagata è inaccettabile. Non si può non dare dignità al lavoro e al lavoratore”.

Per Santamaria una società sana si basa anche sulla serenità economica delle famiglie.

L’Ora- Inchiostro contro piombo, il protagonista: “Mi ha permesso di esprimere due concetti a me molto cari”

La fiction L’Ora-Inchiostro contro piombo racconta la storia di Vittorio Nisticò, un uomo che ha saputo ribaltare le sorti del quotidiano siciliano e trasformare la sua redazione in un gruppo di eroi civili. Quando tutti avevano paura di pronunciare la parola mafia, questo direttore caparbio e coraggioso ha cambiato lo stato delle cose nella Sicilia degli anni 50. Nel film Claudio Santamaria interpreta il direttore Antonio Nicastro del quale dice:

“Questo personaggio mi ha permesso di esprimere due concetti a me molto cari: il senso di giustizia e la ricerca della verità”.

Claudio Santamaria confessa: “Mi ritengo un uomo molto fortunato”

L’attore della fiction L’Ora si reputa un uomo fortunato e grato per quello che ha: “una serie di risultati scaturiti da un mix di fattori che vanno dall’impegno alla preparazione, dalla fortuna alla fatica”. Oggi può scegliere i progetti che più gli somigliano. Ammette che è sempre stato questo il suo obiettivo, sicuramente non la fama e il successo. L’appuntamento con la terza puntata de L’Ora-Inchiostro contro piombo è alle 21:25 circa su Canale5 (QUI le anticipazioni: ci sarà un colpo di scena?).