Estate in diretta, Roberta Capua ammette: “Le cattiverie mi scivolano ma…”

Roberta Capua e la sua reazione alle critiche: “Le cattiverie mi scivolano ma non sono molto bersagliata”

Grande successo per Estate in diretta, la versione estiva dello storico programma di Rai1, condotto per il secondo anno consecutivo da Roberta Capua e Gianluca Semprini. L’ex Miss Italia si è raccontata in un’intervista al RadiocorriereTv dove ha dichiarato che le fa sempre piacere ricevere complimenti ma preferisce quelli riferiti al suo lavoro piuttosto che all’aspetto fisico o all’abbigliamento. Ma come reagisce la conduttrice di fronte alle critiche? Ecco la sua risposta:

“Se la critica è costruttiva rifletto e la accetto, faccio un esame e cerco di capire. Quando sono cattiverie mi scivolano ma, per fortuna, non sono molto bersagliata”.

In effetti la coppia di conduttori è molto amata dal pubblico di Rai1, il loro affiatamento traspare dal video. Per la Capua il rapporto con il pubblico deve basarsi sulla fiducia ed essere autentico.

Estate in diretta, la conduttrice: “L’atmosfera è condizionata dagli accadimenti”

Roberta Capua, che l’altro giorno in diretta ha salutato un collega che ha avuto un incidente, ammette che non è sempre facile la diretta:

“L’atmosfera che si respira è fortemente condizionata dagli accadimenti. Cerchiamo comunque di mantenere un tono leggero, di distrarre le persone dalle brutture del mondo. Questo è un po’ il nostro compito”.

La presentatrice è felice di ricondividere questa seconda edizione con Gianluca Semprini con il quale si è trovata benissimo lo scorso anno. L’idea di poter tenere compagnia ai telespettatori durante l’estate le dà gioia e spera che questa sia davvero l’estate della ripartenza dopo la pandemia.

Roberta Capua ricorda i suoi esordi in Tv: “Ero molto impacciata”

La conduttrice di Estate in diretta ha ricordato al RadiocorriereTv i suoi esordi in televisione. E’ successo qualche giorno dopo l’elezione a Miss Italia nel 1986. Claudio Cecchetto l’aveva chiamata per condurre con lui “Vota la voce”, un programma musicale di piazza dal vivo. Racconta la Capua: “Ero proprio impacciata, un po’ un pesce fuor d’acqua”. Fu un’esperienza esaltante anche se dopo quell’evento lavorò come modella per tanti anni prima di approdare definitivamente in televisione. L’appuntamento con Estate in diretta è dal lunedì al venerdì pomeriggio su Rai1.