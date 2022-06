Ignazio Moser si sfoga dopo l’ennesimo furto: “In un anno mi avete rubato tutto”

Ignazio Moser rompe il silenzio dopo essere stato derubato: l’amaro sfogo su instagram

Sono state ore complicate per il popolare fidanzato di Cecilia Rodriguez. Cos’è successo? In pratica quest’ultimo ha ricevuto la visita non gradita dei ladri, i quali gli hanno dapprima rotto il vetro della sua automobile, e successivamente hanno cercato di portargli via il volante, non riuscendoci. E’ stato lui stesso su instagram ad ipotizzare il motivo per cui stavolta non sarebbero riusciti a fare il colpo:

“Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, probabilmente poi sono arrivato e sono scappati. No, non li ho visti, ma penso sia andata così…”

Il ragazzo ha poi voluto fare dell’ironia, asserendo di credere mancasse tanto ai suoi ‘amici ladri’: “Sono ripassati a trovarmi perché gli mancavo…”

Il ragazzo fa un accorato appello ai ladri: “Mettiamoci d’accordo, visto che in un anno mi avete rubato tutto”

Ignazio Moser, sempre in questo suo sfogo sul social fotografico, ha poi colto la palla al balzo per lanciare un appello chiaro e tondo ai ladri. Difatti il giovane fidanzato di Cecilia Rodriguez ha chiesto loro di mettersi d’accordo una volta per tutte, visto che in un anno gli hanno rubato praticamente tutto, e così certo non può andare avanti:

“Io dico: visto che in un anno mi avete rubato in casa, mi avete rubato lo scooter e in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni/un mese e vi lascio qualcosina…”

Insomma il ragazzo non ha fatto mistero di essere stufo di tutta questa situazione: “In questo modo voi evitate lo sca**o di fare questi scempi e io evito queste rotture di cogli**i…”

Cecilia Rodriguez, il suo fidanzato non è stato l’unico ad aver subìto un furto in questi giorni

Si segnala che Ignazio Moser non è stato l’unico vip ad essere stato derubato in questi giorni. Difatti oltre lui i ladri sono andati a fare visita anche a tre volti molti noti ai numerosi telespettatori di Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi e Cecilia Zagarrigo. Ed è stato soprattutto il primo ad essersi più arrabbiato, visto ciò che ha detto su instagram: “Siete dei maledetti!” Molti su instagram hanno consigliato loro di mostrare il meno possibile sui social rendendo così la vita più difficile ai ladri.