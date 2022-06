L’Ora: “Ho sentito storie terribili”, lo sfogo di Claudio Santamaria

Claudio Santamaria: “Ho sentito che si scelgono giovani talenti in base al numero dei follower”

Stasera debutta, in prima serata su Canale5, la fiction L’Ora-Inchiostro contro piombo che racconta la storia di Vittorio Nisticò, il direttore del famoso quotidiano siciliano che parlò per primo di mafia. Ad interpretare la figura di Nisticò (nella fiction Antonio Nicastro) Claudio Santamaria. L’attore ha raccontato sulle pagine del Corriere della Sera di aver avuto coraggio tante volte nella sua vita, anche all’inizio della carriera quando gli dissero che non aveva la faccia giusta per lavorare al cinema. In generale serve coraggio nel mestiere di attore:

“Ora ho sentito storie terribili per cui si iniziano a scegliere giovani talenti in base al numero dei follower: io credo ancora che serva studiare”.

Ma anche studiare è un atto di coraggio. Secondo Santamaria spesso il desiderio di un successo facile rende sia l’arte che gli artisti più piatti.

L’Ora-Inchiostro contro piombo, il protagonista: “Serie che mi coinvolge anche come cittadino”

Per Claudio Santamaria, interpretare il direttore del giornale di Palermo che iniziò a indagare sulla mafia negli anni Cinquanta ha un significato importante. L’attore aveva 18 anni quando le stragi di Capaci e Via D’Amelio uccisero i giudici Falcone e Borsellino e gli agenti della scorta. Ricorda che provò smarrimento, paura, delusione e dolore oltre a un senso di rabbia e di grave ingiustizia. Dice l’interprete di Antonio Nicastro:

“E’ una serie che mi coinvolge non solo come attore ma anche come cittadino. L’idea di accendere un faro su qualcosa di oscuro mi fa sentire utile”.

L’attore, che ha svelato di aver avuto un incontro commovente sul set, rappresenta un eroe buono nella fiction di Canale5.

Santamaria rivela: “Mia moglie mi ha aiutato tantissimo in questa fiction”

L’apporto di Francesca Barra, giornalista e moglie del protagonista della serie di Canale5, è stato fondamentale per calarsi nei panni del direttore de L’Ora: “Mi ha aiutato moltissimo anche perché si è occupata spesso di mafia nelle sue inchieste e nei suoi libri”. Non resta quindi che sintonizzarsi stasera su Canale 5 per assistere alla prima puntata di L’Ora-Inchiostro contro piombo (QUI le anticipazioni dei primi due episodi).