L’Ora, il retroscena inedito di Claudio Santamaria: “È successo sul set”

Claudio Santamaria racconta il rapporto con i colleghi: “Si è creata una connessione”

Tra poche ore andrà in onda la seconda puntata di L’Ora inchiostro contro piombo su Canale5. Trasmessa in anticipo rispetto al solito, grazie alla fine di Striscia la notizia sostituita da Paperissima Sprint, che finisce prima, la serie regalerà un’altra serata mozzafiato. Il protagonista Claudio Santamaria si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui l’attore, che interpreta il direttore del giornale di Palermo Antonio Nicastro, ha parlato in particolare di come sono andate le riprese. Queste le sue parole:

“Sul set si è creata una connessione e ci siamo sentiti molto coinvolti. Sembrava che attori e personaggi si confondessero. Credo di poter dire che quest’esperienza ci abbia tutti un po’ cambiati”.

L’attore protagonista di L’Ora inchiostro contro piombo spiega come ha costruito il suo personaggio

Il ruolo interpretato da Claudio Santamaria in questa serie resterà sicuramente tra i più importanti della sua carriera. Infatti Antonio Nicastro, che stasera sarà in pericolo, è ispirato a Vittorio Nisticò, il vero direttore del giornale in questione. Antonio è un uomo integerrimo sul lavoro, mosso da una grande passione e da un’immensa sete di verità e giustizia. Per lui il giornalismo è come una missione. Ma come ha costruito l’attore questo personaggio così importante?

“Partendo dalla sua intransigenza nella ricerca della verità per la quale è disposto anche a rinunciare alla propria vita privata”

spiega Santamaria. Quest’ultimo aggiunge poi di aver animato il personaggio su quel profondo senso di giustizia che sente anche lui.

La moglie di Claudio Santamaria è stata per lui fonte d’ispirazione

Infine nel corso dell’intervista l’attore ha spiegato l’importanza che ha avuto la moglie Francesca Barra nella sua preparazione per questa serie. La donna, giornalista, è stata per lui non solo di grande aiuto ma anche vera e propria fonte d’ispirazione.

“Quando vedo la passione che mette in quello che fa, e come tutto il resto intorno a lei sembra scomparire, mi rendo conto di come si accenda quel fuoco sacro della verità che hanno i giornalisti che sentono il loro mestiere come una missione”

spiega l’attore. Quest’ultimo, che stasera torna con la nuova puntata di L’Ora spiega che Vittorio Nisticò, al quale è ispirato il suo personaggio di Antonio Nicastro, era proprio tra questa categoria di giornalisti. E lui, per questo, lo considera un vero eroe.