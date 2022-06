Maria Chiara Giannetta: “Comincia un nuovo capitolo”, la confessione inattesa

Telegatto per Maria Chiara Giannetta: “Con questo premio inizia un nuovo capitolo”

La grande protagonista della stagione televisiva giunta ormai al termine è sicuramente Maria Chiara Giannetta. Per questo motivo l’attrice ha ricevuto un premio molto ambito: il Telegatto di Tv Sorrisi e Canzoni. L’interprete di Blanca è stata intervistata dal noto settimanale e ha dichiarato:

“Questo premio rappresenta una sorta di punto e a capo. Il cerchio non si chiude qui. E’ un girare pagina. Ora comincia un nuovo capitolo”.

Il percorso dell’attrice foggiana è iniziato tanto tempo fa. Quest’anno c’è stata la sua consacrazione con Buongiorno mamma, Blanca, Don Matteo 13 e la co-conduzione per una sera del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus dove ha brillato, incantato e divertito. Sicuramente Blanca è il ruolo che le ha dato più soddisfazione anche perché è stato il primo in cui era la protagonista assoluta. A novembre inizierà a girare la seconda stagione.

Blanca, Maria Chiara Giannetta confessa: “E’ stata totalizzante”

Vestire i panni di una consulente della polizia non vedente non è stato facile per l’attrice foggiana:

“Mi è costata di più da un punto di vista di sacrificio della mia vita. Nei sette mesi di riprese è esistita solo Blanca, è stata totalizzante”.

Essendo la protagonista girava tutti i giorni perché era presente in quasi tutte le scene per non parlare del coinvolgimento fisico ed emotivo. Le riprese di Don Matteo (l’attrice ha avuto uno sfogo improvviso) che invece durano circa nove mesi le lasciano più respiro. Nella seconda stagione di Buongiorno mamma, invece, rimarrà sempre a letto perché in coma.

L’attrice di Don Matteo rivela il suo sogno: “Vorrei interpretare un ruolo da cattiva”

I personaggi interpretati da Maria Chiara Giannetta sono tutte eroine o donne dal cuore d’oro. L’attrice svela il suo sogno per il futuro: “Vorrei interpretare una cattiva, una donna che deve fare i conti con la sua parte oscura”. Il suo obiettivo è sempre stato quello di diventare un’attrice ma è andata per gradi: è partito come un hobby, poi a 19 anni è entrata al Centro Sperimentale di Roma e la sua carriera ha spiccato il volo!