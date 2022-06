Maria De Filippi si prende La Talpa: quando andrà in onda, tutte le novità

La Talpa, la nuova edizione su Canale 5: sarà la conduttrice a produrre il reality show

Ieri sera sono stati presentati ufficialmente i Palinsesti Mediaset 2022/23, ma solo a mezzogiorno in punto sono state svelate tutte le novità della prossima stagione Tv. E a tal proposito è stato ufficializzato il tanto atteso ritorno del reality show adventure, che stavolta verrà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, come riportato da Giuseppe Candela su twitter: “Maria De Filippi produrrà La Talpa, in onda nella primavera 2023 (dopo il GF Vip e L’Isola dei Famosi)…” Smentita così l’indiscrezione per cui L’Isola e La Talpa sarebbero andati in onda su Canale 5 nello stesso periodo.

Chi condurrà il reality show adventure prodotto da Maria De Filippi? Parla l’editore

Adesso saranno in tanti a chiedersi chi presenterà la prossima edizione de La Talpa. A tal proposito non è dato sapere ancora il nome, anche se Pier Silvio Berlusconi ieri sera durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23, come riportato da DavideMaggio.it, ha tenuto a precisare che sicuramente la conduzione ci sarà, aggiungendo che vorrebbe qualcuno già sotto contratto:

“A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito…”

La popolare conduttrice, che è sempre al centro dei rumor, accontenterà l’editore o farà scelte totalmente diverse? D’altronde anche la prima (e probabilmente ultima) edizione di Ultima Fermata l’ha affidata ad un volto Rai: Simona Ventura, la quale in passato ha già condotto altre due trasmissioni prodotte dalla Fascino

Maria De Filippi produrrà #LaTalpa, in onda primavera 2023 (dopo GfVip e Isola dei Famosi). Berlusconi: "Formato modernizzato ed evoluto, mi piace molto. Ci sarà conduzione". #palinsestimediaset — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 30, 2022

Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sul reality show: “Sarà al passo con i tempi”

Il portale DavideMaggio.it ha anche rivelato cosa ha anticipato l’editore sulla prossima edizione La Talpa durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23 avvenuta a Cologno Monzese nello studio che per mesi ha ospitato L’Isola dei Famosi: “Ci lavorerà tutta la squadra di Maria De Filippi. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato…” Insomma pare che dopo gli annunci dell’anno scorso, stavolta Mediaset faccia sul serio e voglia inserire nel suo palinsesto primaverile il popolare reality show, che per tre edizioni è stato condotto da Paola Perego. Chi prenderà il suo posto?