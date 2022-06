Massimo Giletti attaccato da un ospite: “Non sei a Ballando con le stelle”

Non è l’arena: il popolare conduttore rompe il silenzio dopo le accese polemiche

Settimana scorsa Massimo Giletti è finito al centro delle polemiche per aver deciso di condurre ili suo programma in diretta dalla Russia (il Paese che ha iniziato la guerra contro l’Ucraina). Difatti le critiche mosse nei suoi confronti sono state assolutamente feroci. E in quella occasione Alessandro Sallusti ha anche deciso di lasciare il programma in aperta polemica con il suo collega. Ieri quest’ultimo è tornato sull’argomento spiegando il suo punto di vista e rigettando al mittente tutte le accuse:

“Ho deciso di andare a Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico. E’ utile per il pubblico? Io penso di sì…Non ho mai giustificato la guerra…”

Alessandro Sallusti non ci sta e attacca nuovamente il conduttore: “Non siamo a Ballando con le stelle”

Il popolare giornalista tornato ieri a Non è l’Arena, dopo aver ascoltato in religioso silenzio l’intervento di Massimo Giletti, ha preso la parola e non c’è andato affatto giù leggero. Difatti il direttore del quotidiano Libero ha subito colto la palla al balzo per sferrargli una bella frecciata velenosa, asserendo dapprima di essere felice che settimana scorsa abbia fatto record d’ascolti, e successivamente gli ha però ricordato che lui non conduce Ballando con le stelle, bensì una trasmissione di approfondimento politico:

“Sono contento che tu l’altra sera hai fatto il record d’ascolti, ma qui non siamo a Ballando con le stelle dove è importante intrattenere il pubblico…”

Il direttore ha inoltre ricordato al collega, che è stato recentemente attaccato da Maurizio Costanzo, che in ogni puntata affronta argomenti di un certo peso: “Da te si parla di cose maledettamente serie…” Giletti ha però rispedito nuovamente al mittente tali accuse, rimanendo fermo assolutamente sulle sue posizioni: “Nessuno deve insegnare a me come fare le cose…”

Massimo Giletti nel mirino del collega: “Non c’era bisogno di andare in Russia”

Alessandro Sallusti ha però continuato ad attaccare il collega senza sosta, asserendo di credere che non c’era assolutamente bisogno di andare fino in Russia per capire come stanno realmente le cose: “Hai intervistato la portavoce del ministro degli esteri. Cosa volevi che ti dicesse?” Il direttore di Libero è molto dispiaciuto nel vederlo ostinatamente cercare di capire le ragioni dei russi:

“Sei l’unico giornalista europeo che si ostina in buona fede a cercare di capire le loro ragioni…”

Sallusti ha poi concluso questo suo intervento asserendo di non voler prestare il fianco ai russi: “Io non sono stato zitto, ho detto loro le cose in faccia…”