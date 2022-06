Roberta Morise e il suo futuro dopo Camper: “Non ci sono programmi”

Roberta Morise, non ci sono programmi nel suo futuro: “Ho imparato a godermi l’attimo”

Meglio non aspettarsi nulla dal futuro e godersi il presente finché si può: è una filosofia che tanti abbracciano senza paura, soprattutto quei conduttori e quelle conduttrici che un giorno sono sul piccolo schermo, e un giorno a casa a guardare la tv. Roberta Morise sembra essere tornata in pianta stabile in televisione e più precisamente su Rai1 con Camper, ma al settimanale Nuovo Tv ha rivelato che da settembre “non ci sono programmi” e che “ho imparato a godermi l’attimo” nel suo lavoro, anche se vorrebbe partecipare a un paio di programmi di successo di Rai1 come quello di Milly Carlucci e quello di Carlo Conti.

Camper è il nuovo programma della conduttrice di Rai1: “Sono una selvaggia”

Le parole di Roberta Morise sono chiare: “Sono una selvaggia” e le piace molto l’avventura, e pensare che un viaggio in camper non l’ha mai sperimentato prima dell’omonimo programma con Tinto su Rai1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai1. Certo, andare a sostituire un programma di successo come E’ sempre mezzogiorno, seppur per pochi mesi prima del suo ritorno, non è facile, e il pubblico si deve ancora abituare a questo cambio di ritmo e di linguaggio televisivo. Resta il fatto che lei si fida del suo fido compagno di avventura e chissà che la prossima vacanza che farà non sia proprio in camper, magari con la sua anima gemella che ama sopra ogni altra cosa al mondo.

L’amore per Roberta Morise occupa uno spazio importante: va tutto a gonfie vele con Giulio

E con Giulio, come sta procedendo la relazione? Stando alle parole di Roberta Morise, che punta in alto dopo Camper, sta andando tutto a gonfie vele: si amano, si rispettano, adorano passare il tempo l’uno con l’altra, e poi chi lo sa, il grande passo potrebbe sempre essere fatto. Ovviamente l’iniziativa dovrà prenderla lui perché lei da brava donna del Sud Italia è romantica e si aspetta grandi cose dall’uomo che la porterà all’altare a promettere davanti a Dio di amarlo per tutta la vita.