Cesare Bocci, confessione inaspettata: “Ho scoperto che mia figlia…”

Il conduttore di Imperfetti sconosciuti: “Ho scoperto che mia figlia ha sofferto di disturbi alimentari”

Cesare Bocci, l’indimenticabile Mimì Augello de Il Commissario Montalbano, e la figlia Mia conducono il venerdì, in seconda serata su Rai3, il talk Imperfetti sconosciuti in cui venti adolescenti si confrontano con i loro genitori su diversi temi: la scuola, la pandemia, le droghe. L’attore è rimasto sorpreso quando ha ricevuto questa proposta dalla Rai ma poi ha deciso di accettare. La figlia all’inizio era titubante perché è molto timida ma poi ha sciolto la riserva. Padre e figlia sono stati intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. I due hanno scoperto qualcosa l’uno dell’altra facendo questo programma? Rivela l’attore:

“Ho scoperto che Mia ha sofferto di disturbi alimentari: in realtà lo sapevo, si era già confidata. Qualche anno fa ha fatto un anno di studio in America e da quel momento non ha più avuto un buon rapporto con il suo corpo”.

Mia Bocci parla del padre: “Su alcune cose era estremamente severo”

La figlia di Cesare Bocci ha confidato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di soffrire di disturbi alimentari da cinque anni. Nel programma Imperfetti sconosciuti ne ha voluto parlare perché ora la situazione è cambiata e ha un rapporto spensierato con cibo e corpo. A proposito del padre, Mia dice:

“Su alcune cose era estremamente severo, c’era poco da discutere, io l’ho sempre saputo, era meglio non farlo arrabbiare”.

L’attore ammette che era severo sulla scuola e su altri comportamenti ma ha insegnato alla figlia a dire sempre la verità, l’onestà prima di tutto.

Cesare Bocci geloso della figlia? “La lascio libera di scegliere”

L’attore de Il Commissario Montalbano che ha dato il via a Imperfetti sconosciuti, è geloso della sua unica figlia ma “non limitante” come dice lei stessa. Dichiara il conduttore: “Io la lascio libera di scegliere, l’importante è che sia felice”. E se un giorno Mia, che di recente ha frequentato un corso di recitazione, dovesse decidere di fare l’attrice il suo famoso papà non avrebbe nulla da obiettare. L’appuntamento con il talk che mette a confronto genitori e figli è per venerdì prossimo in seconda serata su Rai3.