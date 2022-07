Elisabetta Gregoraci e il suo sogno nascosto: “Sarebbe la ciliegina sulla torta”

Festival di Sanremo per la conduttrice di Battiti Live? “Se mai dovesse capitare…”

Martedì 5 luglio inizia su Italia 1 Battiti Live, il programma musicale itinerante di Radio Norba condotto per il sesto anno consecutivo da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, rispondendo a una domanda sul Festival di Sanremo, ha risposto così: “Sarebbe una bella ciliegina sulla torta, se mai dovesse capitare”. Amadeus è avvisato. Condurre un programma dal vivo in cui si alternano sul palco tanti cantanti non è semplice ma Elisabetta ha dimostrato di saperci fare. Quasi 5 ore di musica ogni volta ma i presentatori sono ormai rodati: il giorno prima preparano i lanci e la scaletta. Le tre tappe di Battiti Live, per un totale di cinque puntate, si terranno a Bari, Gallipoli e Trani. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, c’erano solo 200 spettatori, quest’anno 7000.

Elisabetta Gregoraci grata ai suoi fan: “Mi ritengo una donna fortunata”

La conduttrice di Battiti Live ha svelato di essere stata travolta dall’entusiasmo dei fan nelle prime due serate registrate a Bari il 17 e 18 giugno. La showgirl è grata ai suoi fan che la raggiungono da tutta Italia e la seguono anche dall’estero:

“Mi ritengo fortunata, non so quante altre persone facendo il mio lavoro abbiano tante fan page, è forse la cosa più bella che ti spinge a continuare e a impegnarti al massimo”.

Alcuni fan sono diventati anche amici tra loro, la seguono tutto l’anno, vanno sul set, sono davvero instancabili. Non è escluso che presto o tardi decida di organizzare un raduno con tutti loro.

La conduttrice di Battiti Live sul figlio Nathan: “E’ vero sono più rigida del padre”

Elisabetta Gregoraci ha un figlio di 12 anni, Nathan Falco, nato dalla relazione con Flavio Briatore il quale ha dichiarato che la conduttrice è molto più rigida di lui: “E’ vero, credo che sia giusto che ci sia uno dei due genitori che dice più no. I no ti aiutano a crescere”. Ma, come ogni mamma, quando il figlio la guarda con occhi dolci e l’abbraccia si scioglie. L’appuntamento con la prima puntata di Battiti Live è per martedì 5 luglio in prima serata su Italia 1.