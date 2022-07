Francesco Totti e Ilary Blasi: la figlia nel cast de Il Collegio? La verità

Il Collegio anticipazioni: nel cast ci sarà anche Chanel Totti? L’indiscrezione

Dopo aver parlato tantissimo della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, adesso l’attenzione si è spostata sui figli, più precisamente su Chanel. Cos’altro è successo? Come riportato da BlogTivvu.it in queste ultime ore è circolata l’indiscrezione online sul fatto che nel cast della prossima edizione del reality show di Rai Due pare ci sarà nientepopodimeno che la figlia dell’ex capitano della As Roma e della popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi. Davvero la ragazzina è pronta a fare il suo debutto in Tv? Si segnala che questa voce di corridoio è ormai diventata virale.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la figlia è pronta a fare il suo debutto in Tv? Ecco come stanno le cose

Davvero Chanel Totti sarà nel cast della prossima edizione de Il Collegio? A quanto pare no. Difatti la fanpage instagram Whoopsee, come riportato da BlogTivvu.it, ha rivelato di credere sia praticamente impossibile che nel cast del programma ci sarà anche la ragazzina della coppia neo separata per il semplice fatto che nel bel mezzo delle registrazioni lei al è volata in Tanzania insieme a sua mamma, suo fratello e la sua sorellina:

“Questo ci dà la conferma al 100% del fatto che Chanel non sia all’interno del Collegio di Anagni per le riprese del programma…”

Quindi chi avrebbe voluto vedere in Tv la figlia della conduttrice e dell’ex calciatore, il quale continua ad essere insistentemente al centro del gossip, dovrà ancora attendere un bel po’.

Anticipazioni Il Collegio: Nino Frassica prende il posto del popolare conduttore

A proposito del reality show di Rai Due si segnala che la voce narrante della prossima edizione non sarà più quella di Giancarlo Magalli. Difatti il suo posto verrà preso dal popolare attore e comico. A rivelarlo è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Si ricorda inoltre che il ritorno del programma su Rai Due è previsto per il 27 settembre ovviamente in prima serata. Le puntate previste saranno otto e stavolta i ragazzi dovranno vivere come i loro coetanei del 1958. Ovviamente è certo che per loro sarà difficile rinunciare alle comodità della società attuale.