Grand Hotel 3, trama terza puntata: Julio e Alicia fanno una scoperta inquietante

Anticipazioni serie spagnola Canale5 del 5 agosto: lo strano comportamento di Diego

La terza stagione di Grand Hotel-Intrighi e passioni iniziata la settimana scorsa mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori. Prima di scoprire cosa accadrà nella terza puntata del 5 agosto, facciamo un passo indietro. Negli episodi andati in onda stasera i colpi di scena si sono susseguiti. Alicia è tornata a casa dopo essere stata sequestrata in seguito all’esplosione dell’Hotel. Diego ha firmato l’atto di vendita dell’albergo. Alicia si è sottposta a una seduta di ipnosi per ricordare maggiori dettagli sul suo rapimento. Sofia e Padre Grau si sono avvicinati pericolosamente. L’acquirente dell’hotel, Celia Valledur, è scomparsa e la polizia ha sospettato subito di Diego che ha continuato a comportarsi in modo strano. Dopo aver scoperto che la crocerossina Laura è una ricca ereditiera, Donna Teresa ha dato il permesso al figlio di chiederla in moglie. Belen ha cercato di ostacolare la relazione tra Andres e Camila.

Grand Hotel 3-Intrighi e passioni, terza puntata: un indizio inquietante

Durante i festeggiamenti del matrimonio di Laura e Javier è arrivato in hotel uno dei rapitori di Alicia, Ezequiel, per ottenere da Diego un documento importante. Ma l’uomo ha costretto Ezequiel a cambiare strategia mettendo in pericolo Maite. Le anticipazioni della terza puntata della serie spagnola rivelano che nel primo episodio Ezequiel verrà ucciso in carcere. Il detective Ayala troverà un indizio accanto al cadavere: un biglietto con su scritto “In Caino è la verità”. Andres cercherà di fare nuovamente breccia nel cuore di Camila. Sofia e Padre Grau si scambieranno un bacio passionale. Alfredo scoprirà che il re Alfonso XII è in incognito in hotel e cercherà di parlargli. Javier e Laura torneranno dalla luna di miele con brutte notizie per Donna Teresa.

Anticipazioni nuova puntata serie Canale5: Julio e Alicia scoprono la vera identità di Diego

Nel secondo episodio della terza puntata di Grand Hotel 3-Intrighi e passioni Julio, Alicia e Maite scopriranno la vera identità di Diego: è Adrian Vera Celande. Ora dovranno dimostrarlo. Intanto Maite inizierà a provare dei sentimenti per Julio. Andres si sveglierà disorientato e confuso nella foresta: ha ucciso Belen? Javier intuirà che sua moglie Laura nasconde qualcosa. Intanto qualcuno userà l’asta di beneficenza che si terrà in hotel per i bimbi dell’orfanotrofio per fornire a Julio, Alicia e Maite nuove informazioni sul passato di Diego.