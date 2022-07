Grand Hotel, arriva Marta Hazas: “Laura vi sorprenderà con il suo doppio volto”

Scritto da Isabella Adduci , il Luglio 21, 2022 , in Serie & Film Tv

Arriva un nuovo personaggio nella serie spagnola: cosa nasconde?

L’attesa è terminata: la terza e ultima stagione di Grand Hotel sta per andare in onda. La serie spagnola ambientata in un albergo di lusso di inizio Novecento racconta l’amore tra Alicia, figlia della proprietaria dell’hotel, e di Julio, un umile cameriere. Le anticipazioni rivelano che nelle nuove puntate arriverà un nuovo personaggio a sconvolgere gli equilibri. Si tratta di Laura Elvira Montenegro Rovinia, una crocerossina che si scoprirà essere una ricca ereditiera. Laura sposerà Javier, il fratello di Alicia. Dice l’attrice sulle pagine di TeleSette:

“Laura è una donna apparentemente ingenua che saprà sorprendere i telespettatori con la sua misteriosa personalità e con il suo doppio volto”.

La Hazas ha recitato in Cuore ribelle e in Velvet, la serie andata in onda su Rai1 dal 2014 al 2017, e poi nello spin-off Velvet Collection dove interpretava Clara.

L’attrice di Grand Hotel 3 sul suo rapporto con Megan Montaner: “E’ una grande amica”

Nella prima puntata della serie spagnola non farà la sua comparsa solo Laura Elvira Montenegro Rovinia ma anche un altro personaggio: Maite Rebelles, interpretata da Megan Montaner, l’indimenticabile Pepa de Il Segreto. Maite arriverà all’Hotel per cercare Alicia, scomparsa nel nulla dopo l’esplosione, ma poi si sentirà irresistibilmente attratta da Julio. Il giovane cederà al fascino della brillante avvocatessa? Dice Marta Hazas della collega con cui ha recitato anche in Velvet Collection:

“Megan è una grande amica ed è bello lavorare con lei. Di Velvet mi piaceva ogni cosa, dalla storia all’ambientazione agli abiti”.

Marta Hazas si racconta: “Sono entusiasta, onesta e positiva”

Come si definirebbe Marta Hazas? L’attrice dice di sè: “Sono una persona alla quale piace l’allegria e vivere al massimo. Sono entusiasta, onesta, positiva. Ma anche determinata e meticolosa, nella vita e nel lavoro”. Nel tempo libero si dedica alla sua cagnolina, ama viaggiare e vorrebbe imparare a cucinare. Per mantenersi in forma mangia sano, fa tanto sport e si prende cura della sua pelle che è molto chiara. Ama coccolarsi e godersi la vita. L’appuntamento con le nuove appassionanti puntate di Grand Hotel 3-Intrighi e passioni è ogni venerdì in prima serata su Canale5.