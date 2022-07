Lino Banfi, lettera choc alla moglie: “Voglio andarmene insieme a te”

L’attore scrive una lettera a cuore aperto alla moglie: le parole commoventi di Lino Banfi

Con una struggente lettera pubblicata sul settimanale Intimità Lino Banfi ha voluto regalare grandi emozioni ai suoi fan. Ha fatto ridere l’Italia con i centinaia di film in cui lo abbiamo visto protagonista in tanti anni di carriera, prima di vestire i panni di Nonno Libero in Un medico in famiglia, una delle fiction più amate della tv. L’attore pugliese ha voluto dedicare delle parole molto speciali alla moglie Lucia, da anni malata di Alzheimer e legata a Banfi da 60 anni di matrimonio oltre ai dieci precedenti di fidanzamento. Scrivendo sul settimanale Lino ha espresso il suo desiderio, commuovendo tutti:

Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio di, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita

L’attore e le parole speciali per la sua Lucia: “Nessuno dei due può vivere senza l’altro”

Proseguendo la toccante lettera pubblicata sulla rivista Intimità, Banfi ha poi ammesso quanto sarebbe difficile sopravvivere senza la moglie Lucia e viceversa. Dopo la recente confessione in cui l’attore ha commosso i suoi fan, sul giornale ha raccontato ancora una volta quanto sia forte il legame che lo unisce alla sua dolce metà: “Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi” – le parole dell’artista pugliese – .

Lino Banfi e la confessione emozionante: “Sono le mie ultime cartucce”

Nei giorni scorsi l’attore ha spiegato come ormai sia giunto al termine della propria carriera, ma che in realtà non ha mai avuto così tanta voglia di fare e di lavorare. “Sono le mie ‘ultime cartucce’: l’età è quella che è, ma non voglio fermarmi adesso” – ha spiegato Lino Banfi che negli ultimi anni ha preso parte a diverse parti nonostante una carriera di successo che gli potrebbe permettere anche un po’ di sano riposo – . La voglia di fare dell’artista è incredibile e sente ancora la necessità di regalare emozioni a tutti i suoi fedeli seguaci.