Lino Banfi, retroscena lettera alla moglie malata: “Si è commossa perché…”

Lino Banfi confessa: “Mia moglie si è commossa quando ha letto la mia lettera”

Qualche giorno fa il settimanale Intimità ha pubblicato una lettera che Lino Banfi ha scritto alla moglie Lucia facendo commuovere tutta l’Italia. Lucia, che combatte da qualche tempo contro una malattia, e l’attore pugliese sono sposati da 60 anni più 10 di fidanzamento. Il nonno d’Italia ha raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che un giorno la moglie gli ha detto: “Senti, Lino, non è che possiamo trovare il modo per morire insieme? Perché se muori prima tu io non ce la faccio. Chiedi al Papa se ci può aiutare”. L’attore ha esaudito il desiderio della moglie ponendo questa domanda al Pontefice quando l’ha incontrato a marzo. Papa Francesco ovviamente gli ha risposto che non ha questo potere ma che pregherà per loro. Come ha reagito Lucia quando ha letto la lettera di Banfi? “Si è commossa. Ed è stata contenta perché pensa che la gente debba sapere quanto ci vogliamo bene”, rivela l’attore.

Il Covid è entrato a casa Banfi: “L’abbiamo aggirato per due anni, ora è arrivato”

La lettera che Banfi ha scritto alla moglie dimostra quanto sia grande l’amore che li lega dopo 70 anni insieme. E, sempre insieme, l’attore e Lucia stanno affrontando il Covid:

“L’abbiamo aggirato per due anni, ora è arrivato. Per fortuna stiamo bene. Io ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella”.

La moglie è stata quasi contenta di aver preso il Covid in contemporanea con il marito cosi non si dovranno separare neanche in questa occasione. Lino Banfi svela qual è il segreto di un matrimonio così: sono stati due buoni “muratori” e hanno costruito una casa solida!

L’attore pugliese non si ferma: ecco i suoi nuovi progetti

Lino Banfi non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene. Durante la pandemia ha girato due film: “Vecchie canaglie” con Andy Luotto e Greg che parla di maltrattamenti in una casa di riposo, e “Viaggio a sorpresa” con Ronn Moss, l’ex Ridge di Beautiful, esperienza che gli piacerebbe ripetere tanto che stanno già pensando al sequel. In più, rivela, “ci sono alcuni progetti che vorrei far leggere alla direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati”. I fan del nonno più famoso d’Italia sperano di rivederlo presto in tv.