Maria De Filippi riceve l’appello di Karina Cascella: “Le direi sì a tutto”

Uomini e Donne, l’ex opinionista tornerebbe subito: “Maria De Filippi potrebbe chiamarmi per qualsiasi cosa”

Chi non vorrebbe il ritorno a Uomini e Donne di Karina Cascella? Sicuramente sarebbe una scelta più oculata rispetto al tenere una certa opinionista muta al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Con quest’ultima Karina farebbe scintille, ma si sa: tutto dipende da Maria De Filippi, che tutto può. Intanto ha ricevuto l’appello della sua ex opinionista dalle pagine del settimanale Nuovo Tv: “Lei potrebbe chiamarmi per qualsiasi cosa. Le direi sì a tutto”. Insomma, una dichiarazione d’intenti davvero seria. Sarà ascoltata oppure ignorata?

Karina Cascella alla corte di Maria De Filippi? “Tornerei a La Talpa, ma non come concorrente”

C’è una grande novità per la conduttrice di Uomini e Donne: nella primavera del 2023 andrà in onda La Talpa. Una nuova edizione ripensata in tutto e per tutto e prodotta appunto dalla sua Fascino. Per ora tutto tace sul fronte della conduttrice, per non parlare degli opinionisti, e anche il cast non è ancora stato formato. “Ci tornerei, ma non come concorrente” ha precisato l’ex opinionista di Uomini e Donne nell’intervista al sopracitato settimanale. Anche perché il reality show l’ha vinto nel lontano 2008 e sa bene cosa l’aspetterebbe.

Karina Cascella vittima di commenti velenosi: “Le persone che mi attaccano lo fanno gratuitamente”

Quando Karina Cascella era opinionista alla corte di Maria De Filippi (che ha incassato un sonoro no ultimamente) era pagata per dare le sue opinionisti sui tronisti e le corteggiatrice, mentre chi ora la attacca sui social senza motivo “lo fanno gratuitamente”. Ma ovviamente lei sa difendersi eccome, anche se è preoccupata per sua figlia Ginevra, perché le ragazzine di oggi tendono a seguire un modello di perfezione che non esiste. Gli attacchi sul web, invece, per una donna matura non rappresentano affatto un problema. Comunque la gente dovrebbe pensarci due volte prima di insultare persone che non conoscono. Se un giorno, invece, sua figlia volesse seguire le orme della madre? “Le direi di vivere quest’esperienza perché troverebbe un ambiente meraviglioso”. Il pubblico rimarrà in attesa e pregherà affinché da settembre torni a vedere il suo volto al fianco di Gianni e Tina.