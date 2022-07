Maria De Filippi è avvisata: Elisabetta Gregoraci vorrebbe condurre…

Elisabetta Gregoraci vorrebbe condurre un programma come C’è posta per te!

Chi non vorrebbe condurre un programma di Maria De Filippi? Tutti quelli che ha realizzato sono un successo (tranne alcuni che si contano sulle dita di una mano) e promettono ascolti e share davvero invidiabili. Basti pensare a un programma particolare e di non facile realizzazione come C’è posta per te, e a tal proposito la conduttrice di Battiti Live, come riporta il settimanale DiPiù Tv, dice: “Vorrei condurre un programma emozionale come C’è posta per te. Vorrei occuparmi di vita vera e delle persone”.

Maria De Filippi elogiata dall’ex moglie di Briatore: “Sono una sua ammiratrice”

Sognare non costa nulla e infatti Elisabetta Gregoraci sogna in grande dato che vorrebbe condurre un programma emozionale come C’è posta per te, che se ha avuto successo è grazie soprattutto al volto di Maria De Filippi, che da anni lo conduce con una passione e una professionalità davvero invidiabili, e in ultimo si è anche presa La Talpa che dovrebbe andare in onda nella primavera del 2023. “Sono una sua ammiratrice” fa sapere l’ex dell’imprenditore Flavio Briatore continuando col dire di amare il modo in cui racconta le storie di persone vere, con problemi reali, e che vorrebbe condurre un programma simile nonostante il rischio di piangere e di commuoversi in diretta.

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci e il suo futuro “Ho altri progetti legati alla tv”

E sempre Elisabetta Gregoraci è da anni il volto di Battiti Live, la manifestazione canora su Italia1 la cui conduzione è condivisa con Alan Palmieri. Ma c’è altro che bolle in pentola? Cosa le riserverà il suo futuro televisivo? “Ho altri progetti” ha confessato lei, ma è ancora troppo presto per parlarne. Nel frattempo si gode il successo in tv prima di godersi le vacanze estive con la sua famiglia e il suo adorato figlio. Per ora è ancora single, lei, anche se gli spasimanti non le mancano di certo. Di fronte a lei gli uomini si spaventano perché è una donna indipendente e con un carattere molto forte, che l’ha sempre dimostrato in diverse occasioni, sia in ambito televisivo sia nella vita di tutti i giorni dove è una donna di successo, ma è anche una mamma amorevole e presente nella vita del suo amato figlio.