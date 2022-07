Morning News, Simona Branchetti mette in difficoltà il regista: “Ora mi uccide”

Simona Branchetti spiazza il regista del programma mattutino: il suo gesto crea il caos

E’ andata in onda anche stamattina una nuova puntata di Morning News. E ovviamente la popolare conduttrice ha affrontato tantissimi argomenti con i suoi ospiti, tra i quali anche i cambiamenti climatici. Tra un’opinione e l’altra su questo argomento la presentatrice e giornalista ha messo in difficoltà il regista della trasmissione con un suo gesto. Cosa ha fatto? In pratica si è spostata in studio talmente repentinamente che è uscita fuori dall’inquadratura mettendo in seria difficoltà la regia. Anche la stessa Branchetti se ne è accorta, tanto da chiedere prontamente scusa al regista.

Morning News, la conduttrice ha commesso una gaffe con il regista: “Adesso mi uccide”

“Adesso il nostro regista Giovanni mi uccide perchè io mi sposto da una telecamera all’altra…”

E subito dopo questa confessione Simona Branchetti, la quale ieri è stata messa in imbarazzo da un ospite che ha fatto un’uscita assai infelice in diretta, è scoppiata a ridere: “Lo so che lo sto confondendo…” Dopo questo breve e simpatico siparietto del tutto spontaneo, che ha divertito molto il pubblico a casa, la conduttrice ha continuato a parlare dei cambiamenti climatici con i suoi ospiti: “La nostra coscienza ambientale sempre più spesso ci mette di fronte ad una realtà vera e cocente…Ciò che è successo sulla Marmolada ne è un esempio…” Ha poi lanciato un servizio sulla recente frana sul ghiacciaio dell’Ortles, che per fortuna non ha portato a conseguenze drammatiche.

Simona Branchehtti svela ai telespettatori: “Sono finalmente arrivati i primi temporali”

La conduttrice di Morning News si è poi collegata con il meteorologo Giuliacci, facendo notare ai telespettatori che fortunatamente ci sono stati i primi temporali ieri sera al Nord, visto il grande problema legato alla siccità: “Sono finalmente arrivati i primi temporali…” E il meteorologo ha rivelato che arriveranno presto altre piogge, soprattutto al Nord, ma non solo:

“Questo però non significa che risolveremo il problema della siccità…Meglio poco che niente…Saranno piccole piogge che rinfrescheranno l’aria…”

La presentatrice ha poi ripreso la parole salutando calorosamente il pubblico a casa dando appuntamento a domani per seguire una nuova puntata.