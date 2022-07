Simona Branchetti, rivelazione su Morning News: “Prima non riuscivo a…”

La padrona di casa di Morning News ammette: “Prima del programma non facevo trapelare il mio carattere”

Per il secondo anno consecutivo Simona Branchetti è sbarcata al timone di Morning News. L’ex mezzobusto del TG 5 ha accolto ancora una volta con grande entusiasmo la sfida, accettando con enorme piacere l’opportunità che Mediaset le ha messo sul piatto. Se l’anno scorso era stata chiamata a sorpresa, quest’anno dopo i grandi risultati raccolti il bis era scontato e la Branchetti si è spostata a Milano per il programma di approfondimento senza particolari corse. Intervistata dalla rivista Visto la tanto apprezzata conduttrice ha ammesso come siano cambiate alcune cose nella propria vita da quando guida Morning News:

Prima quando ero al Tg ero solo un volto che appariva tra una notizia e l’altra e non riuscivo a far trapelare il mio carattere. Ora tutti mi riconoscono come Simona e qui il mio modo di essere viene fuori

Simona Branchetti esce allo scoperto: “Sono single e non ho smanie di vivere in coppia”

Il focus dell’intervista a Visto si è poi spostato sul lato sentimentale, dove Simona Branchetti si è dimostrata chiarissima e sopratutto con le idee limpide. La padrona di casa di Morning News, che anche quest’anno sta riscontrando buoni risultati su Canale Cinque, parlando al giornale si è aperta, scoprendo le carte anche sui sentimenti: “Sono single e non ho smanie di vivere in coppia, ho avuto le mie esperienze e non sono così attaccata alla vita a due” – ha rivelato la conduttrice che sembra non avere particolare fretta di trovare l’anima gemella – . Ho scoperto che essere indipendenti e volersi bene è decisamente più importante di tutto il resto”.

La presentatrice senza ansie: “Ecco come vivo gli ascolti”

Simona Branchetti, che ha raccontato un dramma nei giorni scorsi, ha parlato anche del capitolo ascolti. Per Morning News non mancano le soddisfazioni, anche se la conduttrice non vive con particolare ansia il responso quotidiano: “Sugli ascolti sono serena, non potrei lasciarmi condizionare dall’attesa perchè i dati arrivano alle dieci e io sono ancora in onda”– ha ammesso l’ex conduttrice del Tg -.