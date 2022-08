Avanti un altro, a rischio la Bomber (Margherita Molinari)? Ora parla lei

Margherita Molinari riprenderà a lavorare da settembre? “Spero proprio di sì”

Bella notizia per tutti i fan di Avanti un altro: la Bomber (Margherita Molinari) è attualmente in dolce attesa, e più esattamente è ormai all’ottavo mese. Aspetta una figlia dal suo fidanzato Giacomo Mazzotti con il quale è legata da ben otto anni. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv la Bomber ha risposto alla domanda che tutti i fan si staranno facendo e per il quale difficilmente riescono ad andare avanti con l’umore giusto: ma nella nuova edizione del programma di Paolo Bonolis ci sarà oppure no? “Spero proprio di sì”.

Avanti un altro, parla la Bomber: come ha scoperto di essere incinta

Ma come ha scoperto di essere incinta Margherita Molinari? Stando al suo racconto nell’intervista al sopracitato settimanale ha detto che può sembrare una storia da film, ma che è tutto assolutamente vero: durante l’ultimo capodanno a Parigi, il suo fidanzato (Giacomo Mazzotti), mentre erano in stanza insieme, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. Ovviamente ha detto di sì, ma non è finita qua dato che dopo qualche giorno lei ha iniziato a sentirsi un po’ strana, sentiva un bizzarro presentimento, e infatti dopo ha scoperto di essere incinta. Sono scoppiati a piangere di felicità e tra poco saranno finalmente genitori.

La Bomber (Margherita Molinari): Paolo Bonolis le ha mandato uno speciale messaggio di auguri

Quando Paolo Bonolis è venuto a sapere che la Bomber di Avanti un altro era in dolce attesa ha deciso di mandarle uno speciale messaggio di auguri e a raccontarlo è lei stessa nell’intervista al sopracitato settimanale: “Mi ha mandato un videomessaggio dicendomi che era felice per me e per la futura tifosa in arrivo”. Nel frattempo grandi novità nel cast di Avanti un altro: Sophie Codegoni è la nuova Bonas mentre nel Salottino farà il suo ingresso il mago Giucas Casella. Le sorprese, poi, non finiranno qui dato che fervono i preparativi per le registrazioni della prossima edizione del programma cult di Bonolis-Laurenti che andrà in onda a partire da gennaio 2023.