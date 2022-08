Avanti un altro, mistero sul ruolo di Giucas Casella: “Non posso dire di più”

Avanti un altro, che ruolo avrà l’ex mago di Domenica In? Le sue parole stuzzicano i fan

Da settembre si inizieranno a registrare le nuove puntate della prossima edizione di Avanti un altro, il game show che tornerà in onda da gennaio 2023 con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con tutto il Minimondo e il Salottino che il pubblico tanto ama. E a proposito del cast ci sono almeno due novità da sottolineare: la prima è che Sara Croce non sarà più la Bonas, e verrà sostituita da Sophie Codegoni, mentre la seconda è che ci sarà anche Giucas Casella, molto probabilmente nel ruolo di mago, ma lui non ha potuto svelare di più nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv:

“Penso che mi rivedrete nelle vesti di mago, ma non posso dire di più. Sarà una bellissima esperienza”.

Giucas Casella è rinato dopo il Grande Fratello Vip: “Sono richiestissimo in tutta Italia come deejay”

Incredibile ma vero: Giucas Casella dopo il GF Vip è letteralmente rinato tanto che è riuscito a tornare dalla sua amica Mara Venier a Domenica In per una bella e ricca intervista, e ora è nel cast di Avanti un altro (Sophie si aspetta molto da quest’esperienza). Ma come ha confessato al sopracitato settimanale in tutta Italia è “richiestissimo come deejay”. Infatti fa base a Cefalù e da lì si sposta. Insomma, le occasioni professionali non mancano di certo e non può dire di no al lavoro dato che lo fa sentire giovane, energico e gli regala sempre delle grandi soddisfazioni. Per fortuna, però, riesce sempre a ritagliare un po’ di tempo per suo figlio James e per il suo nipotino Giacomo.

L’amore procede a gonfie vele per Giucas Casella: è pronto a sposare la sua Valeria

E sempre Giucas Casella si è detto pronto a convolare a nozze con la sua Valeria (doppiatrice), visto che si amano da quarant’anni. A fare da Cupido alla coppia è stato il grande conduttore Pippo Baudo. Si sono conosciuti a una serata che proprio Pippo conduceva e da lì in poi non si sono più lasciati. E’ scoccato il colpo di fulmine e ora vorrebbero sposarsi in comune, con una cerimonia riservata, e poi continuare a vivere la loro grande storia d’amore.