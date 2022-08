Bake Off Italia, grandi cambiamenti: arriva Professional-Affari di famiglia

Il programma di Real Time si rinnova: pronto un nuovo spin off con concorrenti professionisti

E’ tempo di grandi rivoluzioni per lo storico e famosissimo programma di Real Time, presente fin dal lontano 2013, a tema rigorosamente culinario. Se da un lato è già tutto pronto per la classica versione che porta il sottotitolo di Dolci in forno, in onda da venerdì 2 settembre, subito dopo arriverà una grande novità. Si tratta di Bake Off Professional – Affari di famiglia, e ad annunciarlo è stato DavideMaggio.it. Stando a quanto riportato dal noto portale citato il nuovo spin off arriverà a dicembre, quando terminerà la versione classica del programma. Ma di cosa si tratta nello specifico? A gareggiare, per la prima volta nella storia del programma, saranno concorrenti professionisti.

Come sarà Bake Off Professional – Affari di famiglia: inizia la sfida tra le pasticcerie

Saranno cinque le famiglie pronte a sfidarsi nel nuovo spin off della trasmissione. Ognuna di loro gestisce nella vita una piccola pasticceria in vari luoghi d’Italia. I cinque gruppi di concorrenti si sfideranno passo dopo passo per arrivare ad aggiudicarsi il titolo finale. Al momento non è ancora noto quali saranno le prove e cosa si vincerà alla fine del nuovo spin off. Quel che invece si sa con certezza è che la conduttrice sarà sempre Benedetta Parodi, al timone fin dalla prima edizione anche della versione classica. Ed anche la giuria sarà la stessa di Bake Off Italia – Dolci in forno del 2022: Damiano Carrara, Ernst Knam e la new entry Tommaso Foglia. Le puntate saranno tre e il debutto è previsto per venerdì 9 dicembre.

Si accendono i fornelli su Real Time: tutto è pronto per la versione classica

Se c’è abbastanza tempo, ancora, prima del nuovo spin off che vedrà gareggiare famiglie di pasticceri, per Bake Off Italia 2022 manca ormai davvero poco. Si parte venerdì 2 settembre come sempre alle 21:20 su Real Time. Ci saranno ben 16 concorrenti pronti a sfidarsi a suon di ricette che dovranno convincere e stupire i tre giudici: i due storici Damiano Carrara ed Ernst Knam e il nuovo arrivato Tommaso Foglia. Tornerà anche Clelia D’Onofrio ma solo come voce narrante delle presentazioni dei dolci.