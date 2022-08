Federica Panicucci Francesco Vecchi: arrivata l’ultima decisione di Mediaset

Ecco da quale studio andrà in onda Mattino Cinque

La nuova stagione televisiva 2022-2023 è pronta ad iniziare con un po’ di anticipo rispetto al solito a causa delle imminenti elezioni politiche del 25 settembre. I primi a partire saranno dunque i programmi di approfondimento e i talk politici per far sì che gli elettori possano avere le idee chiare su chi votare alle prossime elezioni. Questa sera ci sarà l’inizio ufficiale con la nuova stagione di Dritto e rovescio, su Rete4, condotto sempre da Paolo Del Debbio. Sarà poi la volta di Cartabianca, con Bianca Berlinguer, dal 30 agosto su Rai3. Toccherà poi a Mattino Cinque che tornerà da lunedì 5 settembre. Alla conduzione del programma del mattino di Canale5 il pubblico ritroverà gli storici Federica Panicucci e Francesco Vecchi che, stando alle informazioni riportate da Tvblog.it, andranno in onda dallo studio polifunzionale 15 di Cologno Monzese.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci non cambiano: nessun ritorno al passato

Lo studio da cui andranno in onda i due conduttori di Mattino Cinque è quello in cui si è conclusa la scorsa edizione del programma Mediaset. Studio nel quale Federica e Vecchi hanno traslocato nel periodo di Natale. Nel medesimo studio vanno in onda, inoltre, tutti i notiziari Mediaset tranne il Tg5 che viene trasmesso da quelli del Palatino, a Roma. Quando inizialmente c’è stato questo passaggio per il programma mattutino di Canale5 sembrava dovesse essere qualcosa di temporaneo e legato alla conduzione in solitaria di Francesco nel periodo festivo con il titolo Mattino Cinque News. Eppure anche dopo il rientro della Panicucci il programma è rimasto in questo studio così come l’aggiunta della parola News nel titolo.

Mattino Cinque torna in onda: al via la nuova stagione televisiva

Sembra dunque tutto pronto per quanto riguarda il programma di Canale5. Lo studio è stato definito così come anche i conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Resta invece da capire se anche nella nuova edizione si manterrà la parola News nel titolo oppure si tornerà soltanto al vecchio nome di Mattino Cinque. Intanto pare che nel programma sia nata una coppia e che la Panicucci non ne sia particolarmente contenta. L’appuntamento è dunque per lunedì 5 settembre alle ore 8:45 per poi proseguire fino alle ore 10:50.