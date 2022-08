Federica Panicucci pronta per Mattino 5: “Non ho esitato un attimo quando…”

La conduttrice al timone di Back to school: “Quando mi è stato proposto non ho esitato un minuto”

Si preannuncia una stagione ricca di impegni per Federica Panicucci: da lunedì 5 settembre tornerà in onda con Mattino Cinque News dal lunedì al venerdì accanto a Francesco Vecchi e poi sarà al timone di Back to school. Nel reality show di Italia 1, condotto lo scorso anno da Nicola Savino, alcuni personaggi famosi dovranno superare l’esame di quinta elementare con l’aiuto di 12 bambini delle elementari. Per la Panicucci si tratta di un ritorno su Italia 1 e al genere reality: fu lei a presentare la prima edizione de La pupa e il secchione 15 anni fa. La conduttrice si è detta entusiasta di questo nuovo impegno in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Quando mi è stato proposto non ho esitato un minuto. Conoscevo il programma e lo vedevo con i miei figli, l’ho trovato piacevole, molto fresco e divertente. Ho accettato subito con entusiasmo”.

Federica Panicucci conduce Mattino 5 da 14 anni: “Amo questo programma”

Secondo voci di corridoio potrebbero partecipare alla seconda edizione di Back to school Soleil Sorge, Valeria Marini, Natasha Stefanenko e Ricky Tognazzi. Ma non c’è ancora nessuna conferma. In attesa di partire con questa nuova avventura, la famosa conduttrice si appresta a condurre Mattino Cinque News per il quattordicesimo anno consecutivo. Confessa a tal proposito:

“Amo questo programma e ogni anno è come se fosse il primo. Quando mi fermo e mi guardo indietro vedo tanta esperienza e tante cose fatte. E’ bello”.

Spera di riuscire a soddisfare ancora una volta il pubblico con Francesco Vecchi (è arrivata l’ultima decisione di Mediaset a riguardo).

La conduttrice di Mattino Cinque News confessa: “Una mia prerogativa è vivere nel presente”

Cosa c’è nel futuro di Federica Panicucci? Confessa la presentatrice: “Una mia prerogativa è vivere nel presente. Non mi spingo troppo avanti. Vivo nel presente perché è gratificante. Non so cosa mi attende nel futuro, spero cose belle”. Si ritiene una donna molto fortunata perché ha una bella famiglia, i figli sono cresciuti e ha un lavoro che l’appaga. L’appuntamento con Mattino 5 è per lunedì 5 settembre alle 8:45 su Canale5.