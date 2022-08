Grand Hotel 3, retroscena attore Julio: “E’ passionale e coraggioso ma…”

Yon Gonzalez parla del suo personaggio nella serie spagnola: “Ecco perché è interessante”

Stasera andrà in onda la quarta puntata di Grand Hotel 3-Intrighi e passioni. La serie spagnola, nonostante stia andando in onda in piena estate per il secondo anno consecutivo, mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori. D’altra parte, la trama è molto avvincente e i colpi di scena si susseguono. La tormentata storia d’amore tra Julio e Alicia, che si svolge tra le mura di un lussuoso e misterioso hotel, sta appassionando il pubblico italiano. Uno dei protagonisti principali è Julio interpretato da Yon Gonzalez. E’ un attore molto amato sia in Spagna che in Italia dove è diventato famoso per aver recitato ne Il sospetto e ne Gli eredi della terra. L’interprete di Julio ha parlato del suo personaggio in un’intervista rilasciata al settimanale Intimità:

“Sicuramente Julio è interessante per la sua passionalità e il coraggio ma quello che maggiormente mi è piaciuto è l’atmosfera che si è creata sul set, dove ho trovato davvero colleghi fantastici”.

L’attore di Grand Hotel 3 confessa: “I miei ricordi più belli sono legati a mio fratello”

Yon Gonzales ha dichiarato più volte di essere molto legato al fratello Aitor Luna, anche lui attore. Dice:

“I miei ricordi più belli sono legati a lui, la persona a cui voglio più bene, è da sempre il mio più accanito fan. La soddisfazione più grande è stata di ricevere, a inizio carriera, i suoi complimenti”.

L’attore di Julio è molto umile: dice di aver imparato il suo lavoro chiedendo consigli a tutti, dagli attori ai tecnici. Forse ciò dipende dal fatto di essere cresciuto in un paese di 15.000 abitanti che non aveva nulla a che fare con la sua professione.

Anticipazioni Grand Hotel 3-Intrighi e passioni: trionferà l’amore tra Julio e Alicia?

Le anticipazioni di Grand Hotel 3 rivelano che i guai non sono ancora finiti per Julio e Alicia. La condanna a morte di Andres li getterà nello sconforto. Diego continuerà ad ostacolarli in ogni modo. Come se non bastasse anche Maite ha iniziato a provare dei sentimenti per Julio. Ci sarà il lieto fine? Non resta che guardare le ultime appassionanti puntate della serie spagnola per scoprirlo!