Grand Hotel 3, trama nuova puntata: una condanna a morte e un arrivo misterioso

Anticipazioni serie spagnola Canale5 del 12 agosto: uno strano omicidio

Grand Hotel 3-Intrighi e passioni continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. La tormentata storia d’amore tra Alicia e Julio, le malefatte di Diego e Donna Teresa tengono il pubblico di Canale5 con il fiato sospeso. Prima di scoprire cosa accadrà nella quarta puntata del 12 agosto, scopriamo cos’è successo negli episodi andati in onda stasera. Ezequiel, uno dei rapitori di Alicia, è stato ucciso in carcere. Il detective Ayala ha trovato un indizio inquietante vicino al cadavere dell’uomo. Andres ha cercato invano di riconquistare Camila ma Belen ha convinto la donna a lasciarlo. Sofia e Padre Grau si sono avvicinati pericolosamente e si sono scambiati un bacio appassionato. Javier e Laura, tornando dal viaggio di nozze, hanno portato cattive notizie a Donna Teresa. Andres si è risvegliato confuso nella foresta e, non trovando Belen, ha temuto di averla uccisa. Javier ha scoperto che la moglie nasconde qualcosa.

Grand Hotel-Intrighi e passioni, quarta puntata: Andres condannato a morte?

Nella puntata di stasera della serie spagnola Maite, Julio e Alicia hanno fatto una scoperta inquietante: Diego è in realtà Adrian Vera Celande. All’hotel si è tenuta un’asta di beneficenza per i bambini dell’orfanotrofio ma qualcuno l’ha utilizzata per fornire a Julio, Alicia e Maite altre informazioni sul passato di Diego. Le anticipazioni della quarta puntata di Grand Hotel 3 rivelano che nel primo episodio intitolato “La variante del dragone”, Andres confesserà di aver ucciso Belen. Arriverà in città un nuovo detective per far condannare a morte l’uomo. Alicia, Maite e Julio continueranno a seguire gli indizi disseminati da chi vuole vedere Diego in rovina. Ayala indagherà sull’omicidio di Celia Valledur ma Donna Teresa gli farà seguire una falsa pista.

Grand Hotel 3, prossima puntata: arriva la misteriosa Clara

Nel secondo episodio intitolato “Il nemico in casa”, Andres verrà arrestato per l’omicidio di Belen e forse condannato a morte. Maite, Julio e Alicia faranno di tutto per scagionarlo. Diego cercherà di scoprire chi conosce il suo passato. Arriverà all’hotel Clara, una vecchia amica di Javier, che farà scoprire all’uomo un lato inedito di sua moglie. La gelosia di Laura esploderà. Sofia prenderà una decisione importante per il suo futuro.