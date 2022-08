Grand Hotel 3, anticipazioni prossima puntata: decisione sofferta di Alicia

Anticipazioni quinta puntata: Alicia vive momenti difficili

Grand Hotel 3-Intrighi e passioni si avvicina a grandi passi verso la conclusione. Cosa succederà nella quinta puntata del 19 agosto? Ripercorriamo prima gli avvenimenti salienti degli episodi andati in onda stasera. La confessione di Andres ha provocato un vero e proprio terremoto al Grand Hotel. E’ arrivato un nuovo detective in città per dimostrare che l’uomo è colpevole e per assicurarsi che venga condannato a morte. Julio, Alicia e Maite hanno continuato a seguire gli indizi della persona che vuole rovinare Diego ma nulla è come sembra. Ayala ha continuato a indagare sulla morte di Celia Velledur ma Donna Teresa ha cercato in tutti i modi di invalidare la testimonianza di Angela. Laura ha preso la decisione di andare via da Cantaloa con Javier. Donna Teresa ha trovato una spalla su cui piangere in una persona del tutto inaspettata. Andres è stato arrestato per l’omicidio di Belen: la condanna a morte è sempre più vicina.

Grand Hotel 3-Intrighi e passioni: Alicia denuncia sua madre?

Nella puntata andata in onda stasera il rapporto tra Alicia e Donna Teresa è andato deteriorandosi sempre più. Diego ha cercato di scoprire chi è la persona che conosce il suo passato e sta cercando di rovinarlo. La visita di una vecchia amica di Javier, Clara, ha fatto scoprire all’uomo un lato nascosto della moglie. Sofia ha preso una decisione importante. Le anticipazioni della quinta puntata di Grand Hotel 3 rivelano che Alicia vivrà momenti difficili: il suo matrimonio con Diego è un vero inferno, vorrebbe denunciare sua madre per l’omicidio della Velledur e le cose con Diego non vanno affatto bene. Maite, Julio e Alicia fanno di tutto per evitare che Andres venga condannato a morte. Angela ha le prove contro Donna Teresa ed è intenzionata ad usarle.

Anticipazioni serie spagnola del 19 agosto: Andres condannato a morte

Nel secondo episodio della quinta puntata di Grand Hotel 3 Andres viene condannato a morte ma Ayala ha un piano. Julio soffre per l’amico e per Alicia. Laura vuole avere un figlio da Javier ma l’uomo non è affatto d’accordo: la moglie sembra sempre più squilibrata. La madre di Alfredo vuole scoprire se Sofia tradisce suo figlio e chiede informazioni a Padre Grau! Scoprirà che è lui l’amante?