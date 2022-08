Grand Hotel 3, l’attore di Diego ammette: “Sono stato fortunato perché…”

Pedro Alonso confessa: “Non capita tutti i giorni un ruolo come quello di Diego”

Domani sera andrà in onda una nuova puntata di Grand Hotel 3-Intrighi e passioni, la serie spagnola che ha conquistato anche una buona fetta di pubblico italiano. La tormentata storia d’amore tra l’umile cameriere Julio e la ricca Alicia sta appassionando i telespettatori di Canale 5 che non vedono l’ora di scoprire come finirà tra i due. L’amore tra Julio e Alicia è ostacolato da Diego interpretato da Pedro Alonso. L’attore ha parlato del suo personaggio in un’intervista riportata sul settimanale Intimità:

“Sono stato fortunato perché non capita tutti i giorni un ruolo ricco di sfaccettature come quello di Diego in Grand Hotel. E’ divertente e stimolante. Comunque, si, lo ammetto, mi piace fare il duro”.

Pedro Alonso, nato in Galizia 51 anni fa, ha studiato all’Accademia di Arte Drammatica di Madrid ed è anche un bravissimo ballerino. Ha lavorato tanto anche in teatro.

L’attore di Grand Hotel 3 su Berlino: “Ha un’anima molto controversa”

Nella scorsa puntata di Grand Hotel 3, Alicia, Julio e Maite hanno scoperto la vera identità di Diego: è Adrian Vera Celande. Ora Alicia deve dimostrare che ha mentito per chiedere l’annullamento del matrimonio. Ci riuscirà? Pedro Alonso è famoso in tutto il mondo per aver interpretato Berlino nella serie cult La casa di carta. Dice a proposito di questo personaggio:

“Senza dubbio ha un’anima molto controversa. Il pubblico lo adora perché sorprende sempre. E anche io sono molto legato a questo ruolo nonché grato, senza contare che ho ricordi meravigliosi dal set di tutti i miei colleghi”.

Grand Hotel 3, come trascorre il tempo libero Pedro Alonso? “Dipingo e disegno”

L’attore di Diego in Grand Hotel 3 è un uomo dalle mille risorse e qualità. Ecco come trascorre il suo tempo libero: “Dipingo e disegno da sempre. Mi rilassa, mi fa stare bene e do sfogo a tutta la mia creatività. Mi firmo Pedro O’Choro, era il nomignolo di mio padre”. Pedro Alonso, poi, ama molto viaggiare ed è un grande tifoso del Barcellona. L’appuntamento con la quarta puntata della serie spagnola è per domani in prima serata su Canale 5.