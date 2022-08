Mare fuori trionfa su Netflix, il regista: “Difficile non spoilerare che…”

La fiction con Carolina Crescentini spopola su Netflix: le ragioni del successo

Dopo la messa in onda delle prime due stagioni su Rai2, Mare fuori è sbarcata a giugno su Netflix ed è stato subito un trionfo. La fiction con Carolina Crescentini ambientata in un carcere minorile di Napoli è seguitissima in streaming. Tante le ragioni di questo clamoroso e, forse, inaspettato successo. Secondo la sceneggiatrice Cristiana Farina Mare fuori stravince su Netflix perché

“le nostre storie vanno dritte al cuore dei ragazzi che guardano la serie. Non c’è mai una divisione netta tra bene e male nei nostri personaggi. Si capisce che la loro violenza è in realtà un grido di dolore”.

La funzione degli educatori è fondamentale nel carcere minorile come ricorda Carolina Crescentini. Le storie risultano vere perché alcuni degli attori protagonisti vengono davvero da realtà difficili e, grazie ai loro personaggi, le loro vite si sono trasformate.

Mare fuori anticipazioni: chi morirà nella terza stagione? Le ipotesi

Il successo di Mare fuori su Netflix parte da lontano. I colpi di scena si susseguono puntata dopo puntata. La prima stagione si è conclusa con la morte di Ciro, la seconda con Totò che è stato trasferito a Poggioreale per l’omicidio di Nina. Teresa ha troncato con Edoardo, Carmine ha potuto abbracciare la figlia futura. Naditza e Filippo sono stati scarcerati. Nella terza stagione della fiction qualcuno morirà. Rivela il regista Ivan Silvestrini:

“Con tanta gente a curiosare sul set è sempre in agguato il rischio spoiler. Qualche tempo fa dal carcere è uscito un carro funebre, quello non potevamo nasconderlo. Da quel momento sui social è partito il toto-morto per scoprire chi morirà nella terza stagione”.

Anticipazioni Mare fuori: potrebbe morire un personaggio di spicco

Le ipotesi su chi potrebbe morire nella terza stagione della fiction si rincorrono sul web. Secondo alcuni potrebbe perdere la vita il comandante Massimo perché la bara è marrone e non bianca come quelle usate per i minorenni. Secondo altri, e al momento è l’ipotesi più accreditata, potrebbe morire Edoardo. Il ragazzo si affezionerà molto a Liz, la guardia penitenziaria, e si nasconderà a casa sua per evadere dal carcere. L’attrice di Liz ha pubblicato una foto di una scena in cui piange consolata dal comandante: sarà davvero così?