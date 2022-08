Retroscena su Maria De Filippi, parla un famoso collega: “Non ha smentito…”

“Maria De Filippi non ha smentito la sua fama” dice Platinette

Se c’è una conduttrice che non si è mai montata la testa pur essendo la ragione per cui l’azienda per cui lavora è ancora esistente quella è sicuramente, e senza ombra di dubbio, Maria De Filippi. Come scrive Platinette nella sua rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette (sul settimanale DiPiù Tv): “Lei non ha smentito la sua fama di infaticabile” e infatti conduce tantissimi programmi, senza contare che ne è anche la produttrice, e che nel 2023 se ne aggiungerà un altro ovvero il revival de La Talpa tanto atteso su Canale 5.

Platinette non lo nasconde: “Stare dietro alla conduttrice di Uomini e Donne non è facile”

Dice benissimo Mauro Coruzzi, in arte Platinette, quando scrive nella sua rubrica sul sopracitato settimanale che “Stare dietro a Maria De Filippi non è facile” perché lei è una vera e propria stacanovista: produce, conduce, è sempre alla ricerca di nuovi format da proporre all’azienda, e tutti i suoi programmi sono un successo incredibile che tengono in piedi Mediaset. Da settembre tornerà con Uomini e Donne tutti i giorni dal lunedì al venerdì e poi ancora Tu sì que vales il sabato sera con l’allegria brigata composta da lei medesima e Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli. E poi ci sarà anche spazio per Amici di Maria De Filippi: insomma, la aspetta un’altra annata televisiva davvero ricca di impegni.

Maria De Filippi ha una grande capacità di “rigenerare i programmi che conduce”: lo scrive Platinette

Sempre il grande esperto di televisione che è Platinette dice che la conduttrice di Uomini e Donne e Amici (di quest’ultimo c’è la data di inizio) ha una grande capacità ovvero quella di “rigenerare i programmi che conduce” o che produce: sa quando è ora di svecchiare un programmi, quando magari fare una piccola aggiunta, e quando invece fermarsi per riprendere fiato. Insomma, se non ci fosse bisognerebbe inventarla di certo, e il pubblico non vede l’ora di rivederla alla guida dei programmi che tanto ama e che attende.