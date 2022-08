Uomini e Donne Vip si farà? Collega di Maria De Filippi: “Ipotesi sfumata”

Niente da fare per la versione vip di Uomini e Donne: Platinette rompe il silenzio

C’è chi ipotizza un Uomini e Donne Vip da anni, ma per ora la conduttrice nonché produttrice del programma non ha mai confermato la sua realizzazione. Quindi per ora resta un sogno e, sentendo le parole di Platinette scritte sulla sua rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette sul settimanale DiPiù Tv pare proprio che lo rimarrà molto a lungo: “Pare essersi volatilizzata l’ipotesi di fare una versione vip di Uomini e Donne”; era stata ipotizzata per la prossima estate al posto di Temptation Island e invece nulla di fatto.

La Talpa, chi sceglierà Maria De Filippi? Silvia Toffanin in pole position

Ma non solo Uomini e Donne, Tu sì que vales e Amici c’è nel futuro immediato di Maria De Filippi perché dal 2023, primavera per l’esattezza, ci sarà anche il revival de La Talpa in onda su Canale 5 dove figura come produttrice con la sua Fascino. Chi sarà, però, la conduttrice che avrà la fortuna di condurlo in prima serata? Per ora in pole position resta Silvia Toffanin anche se molti ora aggiungono il nome di Ilary Blasi, che però sarà impegnata con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi; poi si sono aggiunti due nuovi nomi molto interessanti oltre a quello di Belen Rodriguez e Simona Ventura, anche se quest’ultima ha smentito perché impegnata con Citofonare Rai2 in coppia con Paola Perego. Anche sul cast e gli opinionisti c’è più mistero che mai.

Maria De Filippi è già al lavoro: iniziate le registrazioni di Tu sì que vales

All’insegna dell’allegria e nel ricordo del mitico Piero Sonaglia: ecco come dovrebbe essere la nuova edizione di Tu sì que vales di cui sono già partite le registrazioni. Ebbene sì, Maria De Filippi è già al lavoro per il suo amato pubblico che non vede l’ora di rivedere in onda con i suoi programmi di successo come Uomini e Donne e Amici. Per non parlare poi della nuova edizione di C’è posta per te nel 2023. In ultimo è spuntato un retroscena molto interessante proprio sull’amata conduttrice di Canale 5.