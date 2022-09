Ascolti ieri sera, Il Commissario Montalbano batte il debutto di Emigratis

La replica di Montalbano preferita dal pubblico a Pio e Amedeo: i dati Auditel

Gli ascolti tv di ieri mercoledì 28 settembre sono stati come spesso accade chiari per mostrare le preferenze del pubblico su ciò che viene mandato in onda nelle principali emittenti televisive. A trionfare è stata la Rai con la replica della celebre serie televisiva Il Commissario Montalbano che ha totalizzato più di tre milioni di telespettatori, più precisamente 3.130.000 con il 18.3% di share. Battuto il debutto di Emigratis che, al ritorno dopo circa 4 anni, ha interessato 2.547.000 spettatori con il 16,9% di share. Ascolti di Pio e Amedeo in linea con quelli del Grande Fratello Vip, che questa sera torna in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata ed è da vedere se riuscirà a battere l’agguerrita concorrenza targata Rai.

Gli ascolti delle altre trasmissioni dei principali canali: bene Chi l’ha visto

Oltre al grande successo de Il Commissario Montalbano, su cui ultimamente è stata fatta una rivelazione inaspettata, e alla nuova edizione di Emigratis, con il duo comico che si è presentato con alcune novità per il loro programma, ha ottenuto buoni ascolti anche la nuova edizione del programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto su Rai 3, che ha raccolto 1.724.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%. Bene anche Delitti in Paradiso su Rai 2 e Trespass su Italia 1, che hanno totalizzato rispettivamente 1.109.000 spettatori con il 5.6% di share e 988.000 spettatori con 5.1% di share. Seguono Controcorrente su Rete 4 con 823.000 spettatori con il 5.8% di share, Una giornata particolare su La7 ha registrato 780.000 spettatori, la nuova stagione di X Factor condotta da Francesca Michielin su TV8 con soli 558.000 spettatori e infine Armageddon – Giudizio finale sul Nove ha tenuto col fiato sospeso 317.000 persone.

Questa sera in tv: sfida tra Grande Fratello Vip e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Questa sera giovedì 29 settembre la sfida principale per accaparrarsi il maggior numero di ascolti è tra il reality condotto da Alfonso Signorini e la serie tv Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Quest’ultima ha debuttato alla grande con la prima puntata che ha appassionato addirittura 4.424.000 spettatori, pari al 25.2%, quasi il doppio degli ascolti attuali del GF Vip, con il conduttore del programma che avrà quindi una bella gatta da pelare per rimanere con i suoi ascolti abituali o superarli per avvicinarsi alla concorrenza di questa sera. Altri programmi della serata sono Official Secrets – Segreto di Stato su Rai 3, Controcorrente su Rete 4, Giuseppe Giacobazzi: Gran Varietà su Italia 1 e Piazza Pulita su La7.