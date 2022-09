Elena Sofia Ricci, commozione per Francesca Chillemi: “Mi tocca il cuore…”

L’attrice di Suor Angela su Francesca Chillemi: “Una delle poche persone che riesce a toccarmi il cuore”

Le riprese di Che Dio ci aiuti 7 sono iniziate a luglio tra Roma e Assisi e termineranno a novembre. Per la messa in onda bisognerà aspettare il 2023. La grande novità della settima stagione della fortunata fiction di Rai1 è l’addio di Elena Sofia Ricci. L’attrice sarà presente solo all’inizio e alla fine, poi uscirà di scena. A prendere le redini della serie Francesca Chillemi alias Azzurra. L’attrice di Suor Angela ha parlato della collega in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Ha costruito il suo personaggio in maniera straordinaria, passa con disinvoltura dal drammatico al brillante ed è una delle poche persone che riesce a toccarmi il cuore. Le voglio molto bene”.

L’attrice fiorentina, che era in giuria quando la Chillemi è stata eletta Miss Italia, confida molto in lei e nel suo straordinario talento.

Elena Sofia Ricci dice addio a Che Dio ci aiuti: “Non c’era più niente da raccontare su Suor Angela”

L’attrice di Suor Angela, quindi, considera Francesca Chillemi (che ha fatto una confessione inaspettata) la sua degna erede. Ha detto più volte di aver fatto fatica a separarsi dal personaggio interpretato in Che Dio ci aiuti, le ha voluto talmente bene da darle il nome della sua nonna paterna ma poi il desiderio di cambiare ha prevalso:

“Facciamo gli attori per metterci continuamente nei panni di qualcun altro. E poi a Suor Angela abbiamo fatto fare di tutto. Non c’era davvero più niente da raccontare”.

Suor Angela lascerà il convento per andare a lavorare con le detenute in carcere.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7: ruolo da protagonista per Pierpaolo Spollon

Nella settima stagione di Che Dio ci aiuti Azzurra, salvo sorprese, prenderà i voti e guiderà il Convento degli Angeli ad Assisi. In seguito a una delusione d’amore si trasferirà in Convento anche Emiliano interpretato da Pierpaolo Spollon, psichiatra ed ex fidanzato di Monica (Diana Del Bufalo). L’attore, dopo il grande successo riscosso con Doc-Nelle tue mani e Blanca, è pronto a far innamorare anche le telespettatrici della fiction di Rai1.