Elisa Isoardi torna in tv: “Sono entusiasta”, anticipazioni su Vorrei dirti che

Vorrei dirti che, la conduttrice entusiasta per il ritorno in onda: “Ho tre parole chiave”

Dopo due anni di attesa Elisa Isoardi è pronta per ritornare alla conduzione di un programma e lo farà nell’affollata domenica pomeriggio con Vorrei dirti su Rai2. E durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti la conduttrice piemontese non è riuscita a trattenere tutta la sua gioia ed il suo entusiasmo per questa nuova avventura. Le sue dichiarazioni le ha raccolte il sito di DavideMaggio.it e svelano che oltre i ringraziamenti a chi l’ha scelta la Isoardi ha aggiunto quali sono gli ingredienti e punti centrali della sua nuova trasmissione:

“Cuore, famiglia e territorio, queste le parole chiave del mio programma Vorrei Dirti che. Cercheremo di far esprimere alle persone i loro sentimenti. Per farlo, useremo una ricetta che lega i protagonisti.”

Elisa Isoardi torna in tv con un nuovo programma su Rai2: anticipazioni e data d’inizio

La conduttrice piemontese sarà al timone del suo nuovo programma a partire da domenica 11 settembre dalle 15.00 su Rai2 si sfiderà, quindi, contro i due colossi di Mara Venier, con Domenica In, e Maria De Filippi con il daytime di Amici. Per quanto riguarda, invece, la trasmissione dalle anticipazioni su Vorrei dirti che si apprende che può essere definito come un mix tra C’è posta per te e La prova del cuoco. In ogni puntata la Isoardi andrà in una città diversa a casa di protagonista che avrà contattato il programma per ringraziare o chiedere scusa ad un proprio familiare. A questo punto grazie all’aiuto di uno chef si prepara un menù e si invita l’ignaro conoscente a pranzo al termine del quale il protagonista leggerà una toccante lettera di ringraziamento o di scuse.

La conduttrice torna alla conduzione dopo due anni: programma in giro per l’Italia

Vorrei dirti che è un programma itinerante che vedrà la conduttrice girare per tutta l’Italia. Per la Isoardi si tratta di un ritorno in tv dopo due anni di stop forzato. Infatti, chiusa la sua parentesi a La prova del cuoco, ha partecipato come concorrente prima di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro (su cui di recente ha fatto una rivelazione) e poi come naufraga all’Isola dei famosi.