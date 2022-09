Pio e Amedeo pronti alla nuova edizione di Emigratis: “Cafoni dal cuore d’oro”

Il simpatico duo pronto a tornare a far divertire gli italiani: “Rispecchiamo l’Italia”

I famosi Pio e Amedeo sono pronti a tornare in televisione con la nuova edizione di Emigratis dopo i successi avuti negli ultimi anni anche nelle sale, con il film “Belli Ciao” uscito a capodanno scorso. I due foggiani si sono dichiarati entusiasti di tornare in prima serata su Canale 5 e, sul settimanale Chi oggi in edicola, si raccontano: “Siamo cafoni sì, ma dal cuore d’oro. Nei nostri personaggi c’è molto dell’Italia dell’arte di arrangiarsi, chiedere favori, aiutarsi”. Infatti, il comico duo è stato amato negli ultimi anni da tutta Italia per la loro spontaneità e per il fatto di essere autoironici e gente alla mano e il pubblico non vede l’ora di vedere la nuova edizione di Emigratis questa sera dalle 21:20 su Canale 5.

Emigratis, qualche anticipazione di questa edizione: l’incontro con alcuni volti noti

Attesissimo il ritorno in televisione del programma, che ha avuto tanto successo negli ultimi anni. Quest’anno, il comico duo sarà in tanti posti del mondo, tra cui Rio De Janeiro ma soprattutto Parigi, dove incontreranno qualche campione del PSG, squadra francese campione in carica, tra cui i nostri Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma, ma anche il brasiliano Neymar Junior, e siamo sicuri che con il loro modo di fare e comportamenti sopra le righe si saranno fatti riconoscere. Inoltre i due incontreranno anche il cantante Mahmood nella capitale francese, vincitore in carica di Sanremo solo qualche mese fa insieme a Blanco.

Pio e Amedeo annunciano alcune novità importanti: “Non ci saranno i nostri nomi”

A partire dalla puntata di questa sera di Emigratis, ci saranno alcune novità divertenti legate all’esilarante programma che i due comici metteranno in atto per divertire il pubblico. Innanzitutto, spariranno i loro veri nomi in favore di “Bufalone” ed “Emigratis”, a detta loro due sfigati che girano il mondo facendo richieste e fallendo puntualmente. I due hanno deciso di tornare a sorpresa dopo l’ultima stagione andata in onda nel 2018 a causa del Covid che ha fatto venire in loro nuova voglia di viaggiare e scoprire un mondo nuovo. Appuntamento a questa sera su Canale 5 dopo Striscia la Notizia.