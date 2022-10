Anticipazioni Sopravvissuti 24 ottobre: scoperta shock, prova schiacciante

Sopravvissuti, trama quarta puntata: i superstiti ricevono una minaccia

Stasera è andata in onda la terza puntata di Sopravvissuti. La fiction con Lino Guanciale, dopo una partenza discreta, ha perso telespettatori. Come mai? Probabilmente i continui salti temporali tra il momento del naufragio dell’Arianna e il presente con il ritorno dei superstiti a casa deconcentra i telespettatori. Eppure il mistero che aleggia intorno alla sorte dei naufraghi annegati in mare dovrebbe appassionare. Le bugie raccontate dai naufraghi non solo alla polizia ma anche ai loro familiari stanno rendendo la trama della serie targata Rai1 sempre più avvincente. Nella puntata andata in onda stasera c’è stata la resa dei conti tra Luca e Stefano che ha intrecciato una relazione con Silvye credendo che il suo amico fosse morto. Anita è sempre più ossessionata dalla ricerca della verità. Intanto a Genova è tornato il relitto dell’Arianna. Silvye, salendo a bordo, ha capito l’inferno che ha passato il marito.

Anticipazioni del 24 ottobre della serie con Lino Guanciale: Lea tenta la fuga

Le anticipazioni della quarta puntata di Sopravvissuti svelano che nel primo episodio intitolato “Assassini” i superstiti faranno una scoperta scioccante: i muri delle loro abitazioni saranno imbrattate da insulti. Chi li sta minacciando? Forse Anita (l’attrice ha lanciato uno spoiler sul suo personaggio) o Lea? Proprio quest’ultima deciderà di partire da Genova insieme alla sorella gemella per cambiare vita ma succederà qualcosa di scioccante che le impedirà di fuggire. Sulla nave naufragata Armando chiederà a Lea di sposarlo. La ragazza rimarrà senza parole.

Sopravvissuti, quarta puntata: Luca confessa la verità sulla morte di Armando

Nel secondo episodio della puntata del 24 ottobre della fiction di Rai1 intitolato “Bugie” la madre di Gabriele, Anita, troverà una prova schiacciante: Armando era vivo dopo la tempesta. La donna andrà da Luca che, di fronte a una inorridita Silvye, racconterà com’è morto l’armatore. Anita non gli crederà. Intanto i superstiti si renderanno conto di essere in pericolo di vita. L’appuntamento con la quarta puntata di Sopravvissuti è per lunedì 24 ottobre in prima serata su Rai1: il mistero s’infittisce sempre di più, i colpi di scena sono dietro l’angolo.