Mina Settembre 2, cosa nasconde Olga? L’attrice: “Comportamento esplosivo”

Mina Settembre 2: qual è il segreto di Olga? La donna ha mentito alla figlia

La prima puntata della seconda stagione di Mina Settembre non ha deluso le aspettative dei telespettatori ed è stata un successo a giudicare non solo dagli ascolti ma anche dai commenti sui social. Il personaggio interpretato da Serena Rossi ha deciso di rimettersi insieme a Claudio ma la vicinanza di Domenico continua a turbarla. Non ha ancora fatto pace con Irene e ha dovuto fare i conti con l’improvvisa partenza della madre Olga e l’arrivo di zia Rosa. Olga ha comunicato alla figlia la sua intenzione di fare una crociera di quattro mesi in giro per il mondo. Mina, abituata ai colpi di testa della mamma, le ha creduto. La realtà è ben diversa però: Olga ha mentito alla figlia e si è trasferita in un’altra casa. Come mai? L’ipotesi più accreditata è che la donna sia gravemente malata e abbia deciso di allontanarsi per non pesare sulla figlia e, soprattutto, per non farla soffrire. Sicuramente si scoprirà di più nelle prossime puntate.

Marina Confalone svela: “Mina subirà i colpi di testa della madre, avrà un comportamento esplosivo”

Come cambia il rapporto tra Olga e Mina Settembre nella seconda stagione? Marina Confalone, intervistata dal RadiocorriereTv, rivela:

“Non cambia molto. Olga è terribile, fa subire alla figlia i suoi colpi di testa, partenze improvvise e ingiustificate, ha un comportamento sempre esplosivo. Quello è il suo bello e questo mi piace”.

L’attrice è sorpresa per il successo del suo personaggio perché per lei le cose che fa Olga sono normali. Anche lei è bellicosa e in lotta con il mondo.

Marina Confalone parla di Marisa Laurito: “Per me è come una sorella”

Gradita new entry della seconda stagione di Mina Settembre (Serena Rossi ha svelato un retroscena inaspettato) è Marisa Laurito nei panni di zia Rosa, sorella di Olga. E’ stata proprio la mamma di Mina a invitare la sorella a trasferirsi a casa sua in sua assenza. Dice Marina Confalone della collega: “Per me è una sorella da sempre. Abbiamo iniziato a fare teatro insieme, siamo venute insieme a Roma abitando nella stessa casa con i nostri 2 compagni”. L’appuntamento con Mina Settembre 2 è ogni domenica in prima serata su Rai1.